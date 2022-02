Detrás de cámaras de Madre, la exitosa telenovela turca de Univision Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Madre Credit: Instagram (x2) Así se llevaban sus protagonistas en la vida real en 2016 durante las grabaciones del exitoso drama turco protagonizado por Cansu Dere (Zeynep) y Beren Gokyildiz (Melek) que la cadena hispana transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este y que ya se ha convertido en uno de los fenómenos televisivos de la temporada. Empezar galería Cengiz y Melek Madre Credit: Instagram Beren Gokyildiz Mientras que en la telenovela interpretaba al malvado padrastro de la tierna Melek, a quien maltrataba constantemente, en la vida real 'Cengiz', interpretado por el actor turco Berkay Ates, se llevaba muy bien con la carismática protagonista de la historia. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Risas y cariño Madre Credit: Instagram Beren Gokyildiz A diferencia de lo que sucedía en la ficción, detrás de cámaras todo eran risas y muestras de cariño entre Cengiz y Melek, como prueba esta imagen que publicó en su momento la actriz infantil en Instagram, donde ya supera el millón de seguidores. 2 de 8 Ver Todo Sule y Melek Madre Credit: Instagram Beren Gokyildiz Afortunadamente, la relación que tenía la pequeña en la vida real con su madre en la telenovela, Sule, interpretada por la actriz turca Gonca Vuslateri, tampoco se parecía en nada a lo que vemos cada noche por la pantalla de Univision. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Pura diversión Madre Credit: Instagram Gonca Vuslateri Las actrices se divertían mucho juntas durante el rodaje de la telenovela. 4 de 8 Ver Todo Zeynep y Turna Madre Credit: Instagram Beren Gokyildiz Cansu Dere (Zeynep) y Beren Gokyildiz (Melek) crearon un vínculo muy especial durante las grabaciones de la telenovela. 5 de 8 Ver Todo Amigas fuera del set Madre Credit: Instagram Beren Gokyildiz Trabajar con niños no suele ser una tarea sencilla, pero en el caso de Cansu la experiencia no pudo ser más positiva. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Foto del recuerdo Madre Credit: Instagram Cansu Dere Aunque las jornadas de trabajo eran pesadas, entre escena y escena siempre había tiempo para tomarse una 'selfie'. 7 de 8 Ver Todo Zeynep y sus dos mamás Madre Credit: Instagram Cansu Dere Las sonrisas con las que posan Cansu, Vahide Percin (Gonul) y Gulenay Kalkan (Cahide) en esta imagen prueban el gran compañerismo que se respiraba durante las grabaciones. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

