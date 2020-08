Así es Madre, la conmovedora telenovela turca sobre el maltrato infantil que se estrenará próximamente La ficción presenta la historia de Melek, una niña de 7 años que es víctima de abuso por parte de su madre y el novio de esta, hasta que su maestra decide tomar las riendas del problema y con el consentimiento de la menor finge su muerte y la secuestra. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las telenovelas turcas continúan ganando terreno en la televisión hispana. Animadas por el reciente éxito de Amor eterno, el apasionante drama protagonizado Burak Özçivit y Neslihan Atagül que batió recientemente récords de audiencia en el prime time hispano; Univision, UniMas y Telemundo se alistan para estrenar próximamente nuevos títulos traídos directamente de Turquía. Entre esas ficciones se encuentra Madre, un conmovedor drama sobre el maltrato infantil que ha sido distribuido en más de 40 países con gran éxito de audiencia. La telenovela presenta la enternecedora historia de Melek, una niña de 7 años que es víctima de abuso por parte de su madre y el novio de esta, hasta el punto de ser arrojada en un basurero. Su dramática situación cambia cuando se cruza en su camino Zeynep, una maestra que llega a la escuela en la que estudia la niña y se da cuenta de lo que está sucediendo. Al ver que nadie hace nada por ayudar a Melek, Zeynep decide tomar las riendas del problema y con el consentimiento de la niña finge su muerte y la secuestra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Convertida ahora en su madre, Zeynep hará todo lo posible para darle el hogar y el calor familiar que tanto anhela la menor mientras tratan de escapar del pasado que amenaza con destruir constantemente la nueva realidad que han creado juntas. Detrás de Melek se encuentra Beren Gökyıldız, una talentosa niña turca que promete conmover al público hasta las lágrimas con su magistral interpretación, como ya lo ha hecho en las decenas de países en los que la telenovela se ha emitido. La ficción se estrenará próximamente por UniMas, la cadena hermana de Univision. Curiosamente, la niña que protagoniza esta historia también encabeza Todo por mi hija, el drama turco que Telemundo estrenará en horario estelar el martes 1 de septiembre. En esta otra historia Berek interpreta a Oyku, una niña de 8 años, que, al ser abandonada por su tía, queda bajo el cuidado de su padre, Demir, al cual acaba de conocer y que solo acepta cuidarla a cambio de no ir a prisión. Image zoom Todo por mi hija Cortesía TELEMUNDO Demir, un estafador profesional, no imagina que juntos atravesarán muchas pruebas que los unirá y formará un lazo de amor entre padre e hija, pero nada los preparará para el secreto que Oyku mantiene y que cambiará la vida de todos.

