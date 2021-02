Close

Niña de La impostora recuerda con emotivo mensaje a Christian Bach La hoy actriz de 18 años trabajó con Christian en la citada telenovela de Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Christian Bach se despidió de las telenovelas en el año 2014 con su participación antagónica en La impostora, melodrama que grabó para la cadena Telemundo y en el que compartió créditos con su hijo Sebastián Zurita, quien era el galán principal de la historia. Entre el elenco de esta ficción que también encabezó Lisette Morelos, estaba una talentosa niña de nombre Macarena Oz –Sofía León en la ficción–, quien hoy –7 años después– está convertida en una hermosa joven de 18 años que sigue desarrollando su carrera como actriz. En una reciente sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo a través de su cuenta de Instagram, donde tiene algo más de 150 mil seguidores, Macarena recordó la enriquecedora experiencia que supuso para ella compartir en su día set de grabación con la fallecida actriz, quien perdió la vida en febrero de 2019 a sus 59 años debido a un paro respiratorio, según confirmó en ese momento su familia a través de un comunicado de prensa. Image zoom Macarena Oz | Credit: Instagram Macarena Oz (x2) "No saben lo agradecida y bendecida que fui", aseguró la joven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, quien participó en 2019 en la nueva versión de la exitosa telenovela La usurpadora que protagonizó Sandra Echeverría, no dudó en deshacerse en elogios hacia Christian. Image zoom Credit: Instagram Macarena Oz "Chris era una persona hermosa, aprendí mucho de ella, siempre tan linda, elegante, talentosa", destacó Macarena, quien además de actriz es cantante y bailarina. "El cielo tiene una estrella grande", agregó.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Niña de La impostora recuerda con emotivo mensaje a Christian Bach

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.