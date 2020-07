Macarena García y su madre trabajan juntas en 100 días para enamorarnos La actriz mexicana, que interpreta a Ale, comparte elenco con su madre en la telenovela de Telemundo que protagonizan Erick Elías, David Chocarro y compañía. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El talento que derrocha a sus apenas 19 años Macarena García en la telenovela 100 días para enamorarnos (Telemundo), cuya primera temporada llega esta noche a su fin, no es producto de la casualidad. La joven actriz mexicana heredó la vena artística de su madre, la también actriz Amairani, quien lleva más de tres décadas formando parte de exitosos melodramas mexicanos, como Corona de lágrimas, Una familia con suerte y Mar de amor. Curiosamente, madre e hija comparten elenco en el drama de la cadena de habla hispana que protagonizan Erick Elías, Ilse Salas, David Chocarro y Mariana Treviño. Mientras que Macarena da vida a ‘Ale’, la hija de de Remedios (Treviño); Amairani interpreta a la directora del colegio en el que precisamente estudia la joven. Aunque no es la primera vez que trabajan juntas, ambas están encantadas de volver a compartir set de grabación ahora en 100 días para enamorarnos, cuya segunda temporada se graba actualmente en Miami con Geraldine Bazán entre su elenco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La verdad es que siempre es una bendición trabajar con mi mamá", cuenta en entrevista exclusiva con People en Español Macarena. "Trabajar con alguien a quien admiras es increíble y yo a mi mamá la admiro desde que tengo memoria", asegura. Macarena, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, reconoce que gracias a su madre decidió adentrarse también en el mundo de la interpretación hace 5 años. "100% viene de ella”, admite sin dudarlo. “Ha sido un apoyo gigantesco para mí, entonces sí claro que lo heredé de ella y de mi abuelita [que también es actriz]", comparte.

Close Share options

Close View image Macarena García y su madre trabajan juntas en 100 días para enamorarnos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.