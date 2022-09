Luz, Guille y Álex de Mi corazón es tuyo se reencuentran 8 años después en Televisa, y más ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mi corazón es tuyo Credit: Facebook Mi corazón es tuyo Además, Carolina Miranda vuelve a trabajar con dos actores de la exitosa superserie Señora Acero, telenovela de Alejandra Espinoza llega a su fin, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 6 imágenes! Empezar galería Ya crecieron Mi corazón es tuyo Credit: Facebook Mi corazón es tuyo; Instagram Isabella Tena Los inolvidables Luz (Isabella Tena), Guille (Manuel) y Álex (Pablo) Lascuráin de la exitosa telenovela Mi corazón es tuyo (2014) se reencontraron esta semana en las instalaciones de Televisa San Ángel a 8 años del estreno de la exitosa historia que protagonizaron Silvia Navarro y Jorge Salinas. Los hoy adolescentes, quienes fueron hijos de Salinas en la ficción, no dudaron en tomarse la foto del recuerdo y compartirla con sus cientos de miles de seguidores a través de las redes sociales. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Llega a su fin Alejandra Espinoza Credit: Mezcalent Tras más de 5 meses al aire, este viernes llega a su gran final en México Corazón guerrero, telenovela que marcó el debut como protagonista de Alejandra Espinoza. "¿Qué representó para mí el interpretar a Mariluz en esta etapa de mi vida? Para empezar fue una sorpresa sinceramente, era algo que no me esperaba, para nada. Sí, siempre había soñado en mi vida con hacer un protagónico nunca me esperé que iba a llegar así, nunca me esperé que iba a llegar con un personaje como Mariluz que fuese tan parecido a mi realidad", expresó la carismática actriz y conductora mexicana. "Ha sido muy gratificante en mi vida el tener la oportunidad de interpretarla, de conocerla, de sentirme en ella. Últimamente he estado como un poquito nostálgica porque estamos a punto de terminar", reconoció. 2 de 6 Ver Todo De nuevo juntos Señora Acero Credit: Instagram Mauricio Henao De Señora Acero a Perfil falso. Carolina Miranda, Mauricio Henao y Lincoln Palomeque vuelven a trabajar juntos años después del final de la exitosa superserie de Telemundo en la nueva serie original del servicio de streaming Netflix que se graba actualmente en Colombia. "Por aquí les dejo esta selfie para que recuerden a los Acero", escribió Henao junto a la foto. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Esperado regreso Maricela González Credit: Instagram Maricela González Maricela González retomará el personaje de 'La Felina' en la octava temporada de El señor de los cielos, cuyas grabaciones están por iniciar en México. La actriz colombiana, quien posa en la imagen junto a su protagonista, Rafael Amaya, se dejó ver por última vez en la superserie en la piel de este personaje en el año 2017 durante el final de su quinta temporada. 4 de 6 Ver Todo Nuevo look Alicia Machado Credit: Instagram Alicia Machado Así lucirá Alicia Machado en la piel de la corrupta senadora Alejandra Edwards como parte del elenco del nuevo thriller de Telemundo Juego de mentiras. "Ser el rostro de la intriga no es nada fácil", aseveró la actriz venezolana junto a esta imagen que compartió recientemente desde el set de grabación de la serie. 5 de 6 Ver Todo Los ricos... también celebran <p>Parte del elenco de la nueva versión de Los ricos también lloran, que Univision estrenó este martes en horario estelar con gran éxito de audiencia, se reunió este jueves en México para celebrar el cumpleaños del actor Diego Klein, quien da vida en la historia a Santiago. En la imagen, aparecen Sebastián Rulli, Fabiola Guajardo y Alejandra Barros posando desde la celebración.</p> Parte del elenco de la nueva versión de Los ricos también lloran, que Univision estrenó este martes en horario estelar con gran éxito de audiencia, se reunió este jueves en México para celebrar el cumpleaños del actor Diego Klein, quien da vida en la historia a Santiago. En la imagen, aparecen Sebastián Rulli, Fabiola Guajardo y Alejandra Barros posando desde la celebración. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

