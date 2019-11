Lupita Jones se une a El señor de los cielos: “Seré la pesadilla de varios personajes” La ex Miss Universo Lupita Jones se suma al elenco de la exitosa narcoserie El señor de los cielos con un personaje de mucha autoridad. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La ex Miss Universo Lupita Jones regresa a la pantalla chica con un papel en El señor de los cielos (Telemundo). “A mediados de diciembre, mi personaje aparece, estén muy al pendiente de Amaranta Reyes, la fiscal de hierro. Seré la pesadilla de varios personajes”, adelantó la mexicana. “Estoy muy contenta, la actuación es algo con lo que me divierto mucho. Ser parte de esta serie es un honor y para mí ha sido increíble y los disfruté muchísimo, Amaranta se enfrentará a los peores, a los malos de los más malos”. Image zoom Victor Chavez/WireImage No tan malos. “Tuve la suerte de coincidir con Guy Ecker, que ya había participado con él en otra telenovela para mí fue muy padre, encontrarme de nuevo con él. Se me hicieron las cosas muy fáciles”, apuntó. Image zoom Mezcalent La también empresaria, a la par de la actuación, está trabajando en el instituto de desarrollo personal que lidera en tierra azteca. “Los cursos están abiertos a todo público, no solo para las chicas que quieran ser reinas de belleza. Hacemos diseño de imagen personalizado, también hacemos asesorías a empresas”, explicó. Advertisement EDIT POST

