"Nos entendimos muy bien": Luis Ernesto Franco sobre su compañera Dulce María El actor mexicano protagoniza junto a la actriz y cantante la segunda temporada de la serie de Telemundo. Por Moisés González Trabajar con Dulce María en la nueva temporada de Falsa identidad que la cadena Telemundo transmite de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, ha sido una experiencia muy positiva para su protagonista, Luis Ernesto Franco. "Yo a Dulce la conocía desde antes de Rebelde porque tenemos un grupo de amigos en común, pero nunca habíamos trabajado juntos. Cuando nos llegábamos a topar en ciertos eventos nos saludábamos y todo, pero nunca fuimos ni los grandes amigos, ni por supuesto nunca compañeros hasta este proyecto", cuenta el actor mexicano en entrevista vía telefónica con People en Español. Ella tiene su vida y yo tengo la mía, pero hay mucho respeto y mucha admiración por la parte profesional. - Luis Ernesto Franco Luis Ernesto, quien interpreta en Falsa identidad a Diego, reconoce que 'hubo mucha conexión profesional' entre ambos durante las grabaciones de la serie de Telemundo. Image zoom Luis Ernesto Franco Cortesía TELEMUNDO "No te voy a decir que somos los mejores amigos porque fuera de las grabaciones no convivíamos. Ella tiene su vida y yo tengo la mía, pero hay mucho respeto y mucha admiración por la parte profesional y nos entendimos muy bien", asegura el histrión de 36 años. "Yo estaba a punto de entrar a otro proyecto con Telemundo y cuando Perla Farías [la escritora] me habla y me enseña los primeros 15 capítulos yo le digo a la gente correspondiente: 'Yo quiero hacer Falsa identidad'. - Luis Ernesto Franco Con dos temporadas a sus espaldas, el actor admite que esta serie que protagoniza junto a Camila Sodi llegó a su vida de una forma muy especial y poco habitual. "Perla Farías, que es la escritora, cuando tenía los primeros capítulos escritos de la primera temporada me habló para decirme que estaba escribiendo este proyecto y que le gustaría que yo lo hiciera. Yo estaba a punto de entrar a otro proyecto de Telemundo que no tiene caso que indaguemos más en eso, pero estaba a punto de entrar a otro proyecto y cuando Perla me habla y me enseña los primeros 15 capítulos yo le digo a la gente correspondiente: 'Yo quiero hacer Falsa identidad' y ahí llevaba solamente 15 capítulos escritos", comparte Luis Ernesto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entonces fui parte del proceso, que rara vez sucede eso con los escritores donde estás enterado conforme van desarrollando la historia de qué va pasando", agrega. Lo que hizo que hiciera clic con el personaje desde mucho antes de comenzar a grabar la serie. "Creo que entendí a Diego antes de empezar a grabar porque hubo mucho trabajo de mesa, mucha comunicación y, sobre todo, mucho tiempo para poder desarrollarlo, que en televisión rara vez sucede". Image zoom Luis Ernesto Franco Cortesía TELEMUNDO Algo que Luis Ernesto agradece mucho de este proyecto en particular es la libertad que ha tenido siempre para poder improvisar en escena y modificar ciertos diálogos. "Hay muchísima libertad siempre y cuando respetes la esencia de lo que se tiene que decir", señala el actor. "Al final yo creo que un guion es una guía y para mí la actuación es un trabajo en conjunto donde todo parte de un guion, que es la guía, pero después entra la mano del director y después entra la mano del actor y todos somos artistas y todos somos creadores, entonces si todos nos quitamos el ego y aportamos desde un punto de vista para bien del proyecto mejores resultados vas a tener siempre. Si eres un escritor ególatra que quieres que tus palabras se digan 100% así vas a limitar la creatividad del director y del escritor".

