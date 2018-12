La escena hot de Luis Ernesto Franco en Señora acero 4: la coyote: “Se me [cayó] el calzón”

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Luis Ernesto Franco recordó que durante una apasionada escena de cama al lado de Carolina Miranda en Señora Acero 4: la coyote (Telemundo) se le bajó más de la cuenta el calzoncillo y para no cortar la escena el actor se olvidó de ese pequeño detalle y continuó en su papel, mientras la protagonista no podía dejar de reír.

“[En una escena de] baile exótico me levanto [y] se me cae mi calzón, un poquito, como hasta la mitad de la nalga, y ya estábamos en acción y dije: ‘ni modo de cortar, pues ya estamos acá’, y pues el baile se puso más erótico”, dijo el actor a MezcalTV. “Me aventé un Sólo para mujeres ya estando ahí. Me levanté rápido, se me bajó el calzón con que me estaba cubriendo en escena y pues ya ahí con la mitad de las nachas al aire seguí la escena”.

Mezcalent

Los protagonistas de Señora Acero 4: la coyote aseguraron que en esta nueva temporada los veremos más intensos que nunca, pues vendrá más cargada de acción y habrá mucho más romance y pasión.

“Un personaje más recargado, viene más acción, más pasión, más adrenalina, mucha más producción. Una historia que sigue aunada con el tema de los inmigrantes, viene [el personaje] Vicenta un poco más fría, pero también siempre protegiendo a su familia y a los suyos, a su gente, que son los migrantes”, adelantó Carolina Miranda.