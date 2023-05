Luciano, hijo de Leticia Calderón, ¡saldrá en la telenovela El amor invencible! El primogénito de la actriz mexicana "hará su gran debut actoral junto a Angelique Boyer" en la exitosa telenovela de Univision, según anunció la página oficial de Las Estrellas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leticia Calderón Luciano, hijo de Leticia Calderón, en las grabaciones de El amor invencible | Credit: Instagram; TelevisaUnivision El pasado fin de semana llegaron a su fin las grabaciones de la telenovela El amor invencible, historia que Univision transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, con las actuaciones protagónicas de Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar. Además de Angelique y la villana de la historia, Marlene Favela; la última jornada de grabación del melodrama que produce Juan Osorio contó con un invitado muy especial: Luciano, el hijo mayor de Leticia Calderón, quien también forma parte del elenco estelar de la telenovela. El primogénito de la actriz mexicana se dejó ver caracterizado de policía en un video que compartió el productor del melodrama a través de las redes sociales, por lo que todo apunta a que el joven de 19 años, quien tiene síndrome de Down, tendrá una participación especial en la telenovela. Hijo de Leticia Calderón Luciano, hijo de Leticia Calderón, en las grabaciones de El amor invencible | Credit: Instagram Juan Osorio "Hijo de Leticia Calderón tendrá su gran debut actoral junto a Angelique Boyer en El amor invencible", se anunció desde la página oficial de Las Estrellas. "Luciano será la gran sorpresa en la telenovela donde su mamá da vida a la matriarca de la familia Torrenegro". Luciano, hijo de Leticia Calderón, en las grabaciones de El amor invencible Luciano, hijo de Leticia Calderón, en las grabaciones de El amor invencible | Credit: Instagram Juan Osorio Aunque no le tocaba grabar ninguna escena, Calderón estuvo presente acompañando a su hijo en este día tan importante y especial para él. Leticia Calderón Leticia Calderón en las grabaciones de El amor invencible | Credit: Instagram Juan Osorio Hasta el momento se desconocen más detalles sobre la participación especial que realizó Luciano, pero la noticia fue muy aplaudida a través de las redes sociales. "Bravo Luciano, te va a ir muy bien", "Felicidades, lo hará muy bien y su mamá estará orgullosa", "Yo quiero verlo ya" o "Bien para el productor, la inclusión se necesita en todos los ámbitos", fueron algunos de los cientos de comentarios que no tardaron en inundar las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su nacimiento, Calderón se ha esforzado para que su primogénito llegue a ser lo más independiente posible, y vaya que sí lo ha logrado. La actriz, quien revelaba el año pasado que su hijo estaba estudiando "gastronomía" y "nutrición", ya compró el departamento en el que el joven vivirá solo próximamente. "Desde niño quise vivir solo y estoy listo para cumplir ese sueño que me ha comido hasta el alma", contaba en octubre en el programa Al rojo vivo (Telemundo).

