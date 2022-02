La telenovela de Lucero en Telemundo que nunca vio la luz En 2015, la cadena de habla hispana anunció a bombo y platillo el "gran esperado regreso" de la artista mexicana a las telenovelas con La indomable. El proyecto nunca llegó a ver la luz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucero Lucero | Credit: Mezcalent Alejada de las telenovelas desde que protagonizó Por ella soy Eva en 2012, todo hacía indicar que Lucero regresaría a los melodramas en 2016 de la mano de Telemundo. Así, al menos, lo anunció la cadena de habla hispana en 2015 durante el evento en el que presentó ante los anunciantes todas las novedades de su programación para la temporada 2015-2016. La telenovela tenía como título tentativo La indomable y, según informó Telemundo en un comunicado de prensa de esa época, iba a presentar "a la megaestrella Lucero en su gran esperado regreso a las telenovelas como una mujer que se encuentra reconstruyendo su familia y su vida después de encontrar nuevamente el amor". "A pesar de que es capaz de enfrentar cualquier reto, luchará para sobrellevar las injusticias de las cuales será víctima. Sin embargo, la batalla más difícil será contra sí misma, cuando se vea forzada a enfrentar sus propios prejuicios", adelantó la cadena sobre la historia. Lucero Lucero | Credit: Mezcalent La propia Lucero habló sobre sus planes de protagonizar un melodrama para la cadena hispana en una entrevista que concedió a PRODU en octubre de 2015. "Tenemos planificado hacer una telenovela, se ha hablado mucho de la telenovela de Lucero con Telemundo, ya se han dicho títulos e historias y ya casi, casi en qué va a acabar. Todavía no es para tanto, todavía estamos planificando la historia", declaró en ese momento. "Yo quiero hacer una gran telenovela", dejó claro, "Telemundo también, queremos hacer algo muy especial, tanto para mí como para el público, y poder tener un proyecto único como muchas telenovelas que he hecho que han marcado un parteaguas en mi carrera y nunca es tarde para seguir innovando, para seguir renovando mi carrera como actriz". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista, que cuenta con casi 4 millones de seguidores solo en Instagram, explicó en dicha entrevista que se encontraba todavía escuchando y poniendo ideas sobre la mesa. "Yo pienso que probablemente para el año que viene podemos encontrar el proyecto redondo para llevarlo a cabo", aseveró. Ese "proyecto redondo" al parecer nunca apareció ya que la tan anunciada telenovela de Lucero con Telemundo no llegó a ver la luz y ya pasaron 7 años desde que se hiciera el anuncio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La telenovela de Lucero en Telemundo que nunca vio la luz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.