Lucero de regreso a las telenovelas con la nueva versión de Los ricos también lloran La artista mexicana interpretará dos de los temas musicales que sonarán cada noche en el melodrama que protagonizan Claudia Martín y Sebastián Rulli, entre ellos el principal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucero Lucero; Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: Mezcalent; TELEVISA La última vez que Lucero protagonizó una telenovela en México de la mano de TelevisaUnivision fue en 2012 con Por ella soy Eva, la exitosa comedia romántica en la que compartió créditos con Jaime Camil. Desde entonces, la artista mexicana se ha mantenido alejada del género televisivo que la vio triunfar como heroína de exitosas historias que le dieron la vuelta al mundo. Aunque no lo hará en su faceta de actriz, Lucero regresará este lunes por la puerta grande a los melodramas con el estreno en México de la nueva versión de Los ricos también lloran. La voz de la artista sonará todas las noches por partida doble en la historia de amor que protagonizan Claudia Martín y Sebastián Rulli ya que interpretará dos temas musicales originales dentro del esperado melodrama que produce Carlos Bardasano, entre ellos el principal. "La música es clave y aquí tenemos dos temas originales, uno de ellos se llama 'Tú me reviviste' y es interpretado por Lucero y por Cristian Castro", confirmó el productor ejecutivo de la telenovela este martes durante la presentación a prensa de Los ricos también lloran. Claudia Martin Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TELEVISA Lucero, además, interpretará un segundo tema que lleva el mismo título que el melodrama. "El otro tema es otro tema original que es 'Los ricos también lloran' y es interpretado por Lucero, una de las voces más hermosas y una de las figuras más queridas de América Latina", anunció el también productor de exitosas telenovelas como Si nos dejan y Amar a muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con Guillermo García Cantú, Fabiola Guajardo, Azela Robinson y Alejandra Barros entre su elenco principal, Los ricos también lloran contará la historia de Mariana (Martín), una joven humilde y aguerrida que tras quedarse sola y desamparada en el mundo, llega por designios del destino a la vida de Don Alberto Salvatierra (Cantú), un magnate empresarial y uno de los hombres más adinerados y poderosos del país. Ahí Mariana conocerá a Luis Alberto Salvatierra (Rulli), uno de los solteros más cotizados, quien vive su propio drama y dolor y quien, seducido por el carisma, la belleza y autenticidad de Mariana, encontrará el más puro y honesto amor. Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TELEVISA Con lo que no cuentan Mariana y Luis Alberto es que para estar juntos se enfrentarán a Soraya Montenegro (Guajardo), una mujer sin escrúpulos quien cegada por el odio y los celos hará hasta lo impensable para separarlos. La telenovela se estrenará próximamente por Univision en horario estelar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucero de regreso a las telenovelas con la nueva versión de Los ricos también lloran

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.