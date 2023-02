Lucero regresa a la actuación junto a José Ron Tras varios años alejada de la actuación, la actriz y cantante mexicana protagonizará la nueva serie de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucero Lucero y José Ron protagonizarán El gallo de oro | Credit: TelevisaUnivision Alejada del terreno de la actuación desde hace más de un lustro, la respuesta de Lucero siempre era la misma cada vez que alguien le preguntaba cuándo regresa a las telenovelas. "Siempre estoy dispuesta, siempre estoy abierta a recibir sugerencias, a recibir invitaciones. Como actriz, me encantaría poder hacer algo en televisión que no tuviera forzosamente que tener escenas ni de desnudos ni de cosas horrorosas… He visto algunas escenas que me agobian un poco y a mí me gustaría siempre conservar un poco más mi línea. Me gustaría hacer algo más conservador dentro de que bueno son temas fuertes y todo", declaraba en 2019. Ese proyecto que tanto esperaba la actriz y cantante mexicana por fin llegó. La inolvidable heroína de exitosos melodramas como Alborada y Soy tu dueña protagonizará para ViX+, el nivel prémium por suscripción del servicio de streaming de TelevisaUnivision, El gallo de oro, la adaptación a la televisión de la novela corta de Juan Rulfo, uno de los referentes más importantes de la literatura universal del siglo XX y precursor del realismo mágico. Lucero Lucero y José Ron, protagonistas de El gallo de oro | Credit: TelevisaUnivision "A partir de hoy esta maravillosa historia empieza a ser una realidad. De la pluma mágica de Juan Rulfo, El gallo de oro llegará muy pronto a sus pantallas a través de ViX+", anunció Lucero este martes a través de su perfil de Instagram, donde supera los 4 millones de seguidores. La reconocida artista protagonizará esta serie de 10 episodios que produce W Studios junto al galán de telenovelas José Ron y el actor mexicano Plutarco Haza. Lucero Plutarco Haza en El gallo de oro | Credit: TelevisaUnivision "El gallo de oro de Juan Rulfo tiene algo especial, una fuerza de gravedad, un magnetismo tan fuerte que atrae a talentos icónicos y únicos de la industria. La historia se desarrolla en un pequeño universo de música, literatura y dramas humanos personificados por un gran elenco y marca el regreso a la actuación de Lucero. Esto, como los eclipses, no sucede a menudo y hay que verlo", dijo Patricio Wills, presidente de W Studios, TelevisaUnivision. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta serie el azar jugará un papel importante cuando un tímido pregonero, Dionisio Pinzón (Ron) se cruce con Bernarda (Lucero), una afamada cantante de ferias conocida como 'La Caponera', haciendo que la suerte de ambos cambie para siempre. La historia se desarrolla en México de los años 40 cuando todavía sacudía la convulsión de la revolución y sorteaba la pobreza y los cambios que esta trajo. El gallo de oro retratará los pueblos rurales de los cuales parte el imaginario colectivo de un pintoresco y folclórico universo, donde los palenques, los juegos de cartas, las peleas de gallos, los puestos de comida y la música crean el ambiente festivo y por momentos trágico de la serie.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucero regresa a la actuación junto a José Ron

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.