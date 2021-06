¿Lucero regresa a las telenovelas? El productor Nicandro Díaz reveló que quiere a Lucero para que sea la protagonista de su próximo melodrama y da detalles al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En 2012, Lucero protagonizó la telenovela Por ella soy Eva que resultó un éxito. Cuatro años después fue invitada a Brasil para realizar la versión del melodrama Carita de ángel; desde entonces, había estado alejada de este tipo de emisiones para dedicarse a su carrera musical. Sin embargo, eso podría cambiar y la actriz podría regresar como protagonista de la producción a cargo de Nicandro Díaz, debido a que ya está en negociaciones. "Si ha habido pláticas [con Lucero], pero todavía no se ha concretado nada", reveló Díaz a los medios de comunicación. "[Estamos determinando] todo lo que se tiene que hablar en una negociación. Le gusta el proyecto, eso no significa que lo haya aceptado". Por otro lado, el productor confirmó que podría incluir en el reparto a Eleazar Gómez, con quien tuvo una conversación luego de que el actor salió de prisión, donde pasó un tiempo tras ser acusado de agresión física en contra de Stephanie Valenzuela; por lo tanto, está en busca de ofertas laborales. Lucero Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahorita estamos viendo las necesidades de la historia, es lo más importante. No todo gira en torno de Eleazar; la historia tiene determinadas necesidades y es lo que estamos tratando de cubrir", explicó. "Hablé con él cuando salió del tiempo que estuvo recluido. Escuché un Eleazar tranquilo, en paz, consciente, estable, bien. Estaba sereno digamos, no es que estuviera echando serpentinas, está tranquilo". Otra que ya está confirmada como parte del elenco es Michelle Vieth, quien con este proyecto regresaría a Televisa tras varios años de probar suerte en otras televisoras. Mientras tanto, Lucero no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto y continúa promoviendo los conciertos que está realizando con su exesposo Manuel Mijares.

