Lucero 'rechaza' invitación para protagonizar la nueva telenovela de Televisa y revela el motivo La actriz, que lleva siete años alejada de los melodramas mexicanos, rechazó recientemente protagonizar la nueva telenovela de Televisa. By Moisés González Desde que protagonizara en 2012 Por ella soy Eva, y ya han transcurrido siete años, Lucero no ha vuelto a encabezar un melodrama, a excepción de la participación especial que realizó en 2016 en el remake brasileño de la exitosa telenovela mexicana Carita de ángel. La actriz y cantante aseguró en un reciente encuentro con medios de comunicación en México que no está negada a regresar a las foros de grabación; sin embargo, dejó claro que su prioridad ahora mismo es la música y el disco que acaba de lanzar al mercado. Precisamente esto fue lo que hizo que la inolvidable heroína de exitosos melodramas como Alborada y Soy tu dueña rechazara la invitación que le hizo recientemente el productor Nicandro Díaz para protagonizar la nueva telenovela que prepara para Televisa. Image zoom Lucero. Mezcalent "Decían que íbamos a hacer novela juntos, pero realmente platiqué con Nicandro y en este momento lo que yo le decía [es que] pues estoy como muy abocada a la música, que estoy ahorita 100% metida con lo del disco y que por este momento así inmediato tal vez era complicado trabajar", contó la intérprete de 50 años "Pero le agradezco mucho a Nicandro que me haya propuesto hacer este trabajo que pues hubiera estado padre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucero reconoció que las telenovelas han sido una parte importante de su carrera y manifestó que no le desagrada la idea de encabezar uno de los proyectos de Fábrica de sueños, antología de dramas seriados realizados en formato de 25 capítulos que reviven y actualizan las telenovelas más exitosas de las últimas décadas, como La usurpadora, Cuna de lobos o Rubí. Image zoom Lucero. Mezcalent "La verdad se me hace un muy buen formato, he recibido algunas propuestas, he conversado con algunos productores y puede ser, o sea puede ser un buen concepto porque también volvemos a lo mismo es menos tiempo de grabación, son proyectos más cortitos y que a la vez te acercan mucho al público que le gusta ver novelas, que le gusta verme actuando y es una parte que yo no puedo abandonar, o sea las novelas yo las amo y son parte de mi carrera, de mi vida", declaró la estrella mexicana. "Yo pienso que muchos fans, mucha gente tiene ganas de verme actuando de nuevo así que podría ser un camino interesante".

