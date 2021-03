Close

La petición de la producción de Soy tu dueña que Lucero se negó a aceptar Diez años después, una de las actrices de la exitosa telenovela de Televisa hizo la inesperada confesión a través de las redes sociales. ¿Qué opinas? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lucero solo ha protagonizado nueve telenovelas en sus casi cuatro décadas de exitosa carrera como actriz, pero todas han dejado una huella imborrable en el público. Sin duda, uno de sus personajes más recordados fue el que interpretó en la nueva versión del exitoso melodrama La dueña, historia que encabezó en 2010 junto a Fernando Colunga. Un personaje campirano que la reconocida actriz y cantante mexicana disfrutó mucho interpretar y que le dejó grandes satisfacciones, tanto a nivel profesional como personal. Pocos saben, sin embargo, que el equipo de producción de la telenovela quería ponerle nalgas postizas a la estrella mexicana para que se le viera mejor en cámara su trasero. Así lo reveló recientemente una de las actrices del melodrama, Fátima Torre, a través de un vídeo que compartió en las redes sociales y del que se hizo eco la página 'Infonovelas'. "Le querían poner nalgas postizas en esta novela, bueno con shorcito, no operada, pero sí querían levantarle ahí..", reveló la actriz mexicana detrás de la inolvidable 'Iluminada'. Una petición a la que Lucero, quien siempre ha abogado por la belleza natural de las mujeres, se habría negado rotundamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperar, la confesión de la actriz generó un sinfín de reacciones en las redes sociales, aunque la mayoría coincidieron en aplaudir la decisión que tomó Lucero. "Pues es que con esos pantalones no se le veían nada, pero qué bueno que Lucero se negó y se aceptó tal cual era, aparte ella con lo bellísima que es ni lo ocupaba", comentó una persona. "No le face falta, es perfecta tal y como es", opinó otra usuaria de Instagram.

