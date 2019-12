Se buscan protagonistas para la nueva versión de El privilegio de amar El casting para elegir a los protagonistas de la nueva versión de la exitosa telenovela El privilegio de amar ya comenzó. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La productora mexicana Carla Estrada ya comenzó la búsqueda para elegir a los protagonistas de la nueva versión de El privilegio de amar, la exitosa telenovela que protagonizaron Adela Noriega y René Strickler en 1998 y que ahora se realizará en formato serie como parte de Fábrica de sueños, el ambicioso proyecto en materia de ficción de Televisa que actualiza algunos de los melodramas más exitosos de las últimas décadas en dramas seriados realizados en formatos de no más de 30 capítulos con los más altos valores de producción. Image zoom Mezcalent El primer casting tuvo lugar la semana pasada en las instalaciones de Televisa San Ángel y, según dio a conocer el periodista Álex Kaffie a través de sus redes sociales, contó con la presencia de reconocidos protagonistas de telenovela, entre ellos Gabriel Soto, quien graba actualmente en México la exitosa comedia romántica de Televisa Soltero con hijas, Lucero y Ernesto Laguardia. "A la audición se presentaron Lucero, Ernesto Laguardia, Gabriel Soto y Carlos Ferro. La selección del reparto contó con la presencia de la productora Carla Estrada", informó Kaffie por medio de su perfil de Instagram. De quedarse finalmente en el proyecto, la nueva versión de El privilegio de amar marcaría el esperado regreso a Lucero a las telenovelas ya que la última vez que encabezó un melodrama fue en 2012 cuando dio vida a Helena Moreno en Por ella soy Eva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nueva versión de El privilegio de amar girará ahora alrededor de Mariana, una joven que crece entre lujos en el valle de Guadalupe hasta que, luego de la muerte de su padre, su madrastra la destierra. Mariana cruza la frontera en La Bestia y logra ser acogida por un cura que apoya a migrantes y la ayuda a instalarse con una familia en la zona este de Los Ángeles. Allí conoce al mujeriego Luis Alberto, pero el amor lo transforma. Tienen un hijo y alguien lo secuestra, lo que hace que Mariana dedique su vida al apoyo de niños migrantes.

Después de varios años, su madrastra vuelve para vengarse de Mariana manipulando a su hijo perdido para que irrumpa en el hogar de aquella y la mate. Además de El privilegio de amar, Televisa realizará el próximo año otras dos nuevas versiones de exitosos melodramas: Los ricos también lloran y El maleficio. Advertisement

