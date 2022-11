Los ricos también lloran se despide con éxito, Lucero recuerda a Chispita y más ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Los ricos también lloran Credit: Gerardo Hernández; Mezcalent (x2) Alicia Machado dice adiós a Juego de mentiras, Dulce María y Brandon Peniche juntos de nuevo, Gabriel Soto y Susana González de promoción en Univision y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 9 imágenes! Empezar galería Se despide con éxito Sebastián Rulli Credit: Gerardo Hernández La nueva versión de Los ricos también lloran llegó a su fin el pasado lunes 14 de noviembre por la pantalla de Univision. El capítulo especial de 2 horas promedió 1,737,000 televidentes (P2+), que convirtieron al desenlace de la historia protagonizada por Claudia Martín y Sebastián Rulli en el programa más visto en el prime time de la televisión hispana. ¡Felicidades! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio 40 años de Chispita Lucero Credit: Mezcalent (x2) Este martes se cumplieron 40 años del estreno de la exitosa telenovela que lanzó al estrellato a Lucero. "40 años se cumplen hoy desde que se estrenó esta maravilla de telenovela que me regaló tantas ilusiones y sueños que se siguen haciendo realidad. Feliz cumple mi Chispita amada. Siempre te llevo en el corazón", escribió la artista mexicana en sus redes sociales. 2 de 9 Ver Todo Dice adiós Alicia Machado Alicia Machado concluyó esta semana en Miami su participación en la telenovela original de Telemundo Juego de mentiras, historia que protagonizan Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo. "Me siento muy honrada de haber interpretado este personaje, estoy muy agradecida con todos mis compañeros por todo lo que me ayudaron y me apoyaron", expresó la actriz a través de las redes sociales. 3 de 9 Ver Todo Anuncio El bueno y el malo Danilo Carrera Credit: Instagram Daniel Elbittar Danilo Carrera y Daniel Elbittar compartirán por primera vez set de grabación en la nueva telenovela estelar de Televisa El amor invencible que protagoniza Angelique Boyer. Mientras que el galán ecuatoriano será el protagonista, el actor venezolano se encargará de hacer villanías. "Aquí con el malo", escribió Danilo junto a esta foto que publicó en sus redes. "¿Malo? Te voy a bajar la vieja", le respondió entre risas Elbittar. 4 de 9 Ver Todo Juntos de nuevo Brandon Peniche Credit: Instagram Brandon Peniche; Mezcalent A 13 años de haber trabajado juntos en la telenovela Verano de amor (2009), Dulce María y Brandon Peniche vuelven a compartir elenco, ahora en el melodrama de TelevisaUnivision Pienso en ti. "Después de 13 años nos volvemos a encontrar y además viviendo nuestro mejor momento, el de ser papás. Te quiero mucho amiga mía y me encanta que trabajemos juntos", fueron las palabras con las que Peniche compartió esta foto. 5 de 9 Ver Todo ¿Serán perdonados? Emmanuel Palomares Credit: Instagram Perdona nuestros pecados Emmanuel Palomares y Oka Giner graban en México los promocionales de la telenovela de TelevisaUnivision Perdona nuestros pecados, historia que marca el debut como protagonistas del galán venezolano y la actriz mexicana. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Padre e hijo Amaya Credit: Instagram Iván Arana Rafael Amaya (Aurelio Casillas) y su 'hijo' Iván Arana (Ismael Casillas) se dejarán ver de nuevo juntos en la octava temporada de El señor de los cielos, que se graba actualmente en México. 7 de 9 Ver Todo Con nueva telenovela Víctor González Credit: Instagram Víctor González Así lucirá Víctor González, el villano de Los ricos también lloran, como parte del elenco de El amor invencible, la próxima telenovela estelar de TelevisaUnivision que une por primera vez como pareja protagónica a Angelique Boyer y Danilo Carrera. 8 de 9 Ver Todo De promoción Gabriel Soto Credit: Instagram Despierta América Gabriel Soto y Susana González, los protagonistas de Mi camino es amarte, estuvieron este martes en Despierta América (Univision) promocionando el estreno de la telenovela. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

