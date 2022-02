Los ricos también lloran regresa modernizada pero sin perder su esencia ¡y con guiño a Verónica Castro! TelevisaUnivision presentó este martes a los medios de comunicación la nueva versión de la exitosa telenovela que hace cuatro décadas catapultó a la fama a Verónica Castro y que ahora protagonizan Claudia Martín y Sebastián Rulli. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Claudia Martín Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TELEVISA A cuatro décadas del estreno de la historia original, TelevisaUnivision trae de regreso uno de los grandes clásicos de los melodramas mexicanos, Los ricos también lloran, con una versión modernizada protagonizada por Claudia Martín y Sebastián Rulli que este martes se presentó a la prensa. "Sin duda es uno de los retos más grandes que hemos tenido, quizás el reto más grande es el peso del título, la responsabilidad de recontar Los ricos también lloran", reconoció el productor ejecutivo del melodrama, Carlos Bardasano. "Para lograr eso la verdad es que nos pusimos tres objetivos muy claros: el número 1 es mantener la esencia de los personajes y de la historia de la original –para nosotros eso era sumamente importante–, el segundo objetivo que nos pusimos fue hacerla moderna y contemporánea para el 2022 y tercero hacerla creíble". La expectación que se ha generado alrededor de la nueva versión de Los ricos también lloran es tan alta que la telenovela ya ha sido adquirida en numerosos países alrededor del mundo. "Sin ni siquiera haber salido aquí en México ya los territorios más importantes de televisión del mundo han comprado esta historia, así que se va a ver por todo el mundo", destacó Bardasano, quien señaló que es una de las telenovelas más ambiciosas de Televisa en todos los sentidos. Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TELEVISA "No se escatimó en nada, uno de los universos es el de los ricos y poderosos, entonces eso requiere mansiones, yates, helicópteros, locaciones maravillosas…", subrayó. "Y por supuesto un elenco de lujo que logramos convocar para darle vida a estos entrañables personajes". ¿Quién se iba a imaginar que tantos años después su hijo iba a cantar el tema principal de esta historia? Para nosotros es un guiño importante a la gran Verónica Castro en esta historia — Carlos Bardasano, productor ejecutivo Como en toda telenovela, la música tendrá un gran protagonismo en la historia de amor que vivirán Mariana (Martín) y Luis Alberto (Rulli). En esta ocasión, el tema principal será interpretado por Lucero y Cristian Castro, el hijo de Verónica Castro, quien protagonizó en 1979 la primera versión. "¿Quién se iba a imaginar que tantos años después su hijo iba a cantar el tema principal de esta historia? Para nosotros es un guiño importante a la gran Verónica Castro en esta historia", comentó el también productor de exitosas telenovelas como Si nos dejan y Amar a muerte. Hago la versión que hoy por hoy puedo ofrecer con lo que yo tengo, con mis herramientas como actriz y como ser humano — Claudia Martín Emocionada, Claudia Martín reconoció que para ella supone un gran reto darle vida a este personaje que en su día catapultó a la fama a nivel internacional a Verónica Castro. "Por supuesto es una gran responsabilidad, pero sé que estoy muy bien cobijada por todo el equipo. Yo simplemente no lo he pensado, me he dejado llevar desde el día 1 y al momento que mis directores van diciendo: 'Quedó esta escena'. Yo confío y creo que eso he aprendido como a soltar y a confiar en el equipo", dijo la actriz mexicana. Claudia Martín Claudia Martín es Mariana en Los ricos también lloran | Credit: TELEVISA "Yo lo único que puedo decir es que hago la versión que hoy por hoy puedo ofrecer con lo que yo tengo, con mis herramientas como actriz y como ser humano. Creo que al final el recuerdo de esta historia puede estar dentro de un determinado sector del público que nos puede llegar a ver cuando salga al aire, pero las demás personas no la conocen, entonces esta es la versión que ofrezco, esta es la versión que todos damos y esperamos que les guste", agregó. Mi madre era fan de esta telenovela, yo era chiquitito y mi madre prendía el televisor y yo la veía emocionada — Sebastián Rulli Su pareja en la historia, Rulli, aseguró que además de "un gran reto" en su carrera, para él es todo "un honor" ser parte del elenco de un clásico de los melodramas mexicanos. Sebastián Rulli Sebastián Rulli es Luis Alberto en Los ricos también lloran | Credit: TELEVISA "Yo estoy muy, muy contento. Como siempre lo he dicho, mi madre era fan de esta telenovela, yo era chiquitito y mi madre prendía el televisor y yo la veía emocionada, entonces poder interpretar este personaje que también lo ha hecho Rogelio Guerra, a quien conocí y con quien compartí y quise muchísimo, es un honor y estoy muy emocionado porque la gente vea este proyecto en sus casas y se enamore de cada uno de los personajes y se entretenga que ese es el fin de todo esto", expresó el galán argentino. La historia Los ricos también lloran cuenta la historia de Mariana (Martín), una joven humilde y aguerrida que tras quedarse sola y desamparada en el mundo, llega por designios del destino a la vida de Don Alberto Salvatierra (Cantú), un magnate empresarial y uno de los hombres más adinerados y poderosos del país. Ahí Mariana conocerá a Luis Alberto Salvatierra (Rulli), uno de los solteros más cotizados, quien vive su propio drama y dolor y quien, seducido por el carisma, la belleza y autenticidad de Mariana, encontrará el más puro y honesto amor. Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TELEVISA Con lo que no cuentan Mariana y Luis Alberto es que para estar juntos se enfrentarán a Soraya Montenegro (Guajardo), una mujer sin escrúpulos quien cegada por el odio y los celos hará hasta lo impensable para separarlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un romance ajeno a los niveles socioeconómicos, a los prejuicios sociales y catalogado como uno de los más icónicos de todos los tiempos, pero marcado por la tragedia, las intrigas, los celos, las mentiras y hasta la muerte. Elenco Junto a Claudia y Sebastián, estarán Guillermo García Cantú, Fabiola Guajardo, Azela Robinson, Alejandra Barros, Víctor González, Lore Graniewicz, Diego Klein y Arturo Barba, entre otros.

