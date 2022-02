WOW ¡Mira las fotos de la lujosa y palaciega mansión de Los ricos también lloran! ¡Una locación digna de Hollywood para la historia de amor interpretada por Sebastián Rulli y Claudia Martín! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Digna de la mejor producción de Hollywood! La espectacular locación de la nueva versión de la telenovela Los ricos también lloran, demuestra que Televisa ha apostado por esta producción hasta el infinito y más allá. Así lo demuestran las fotos de la lujosísima mansión donde vive el protagonista, Luis Alberto Salvatierra, interpretado por el siempre atractivo y encantador Sebastián Rulli. "Yo conozco México porque mi madre veía la televisión y esta telenovela en especial", reveló el exitoso actor argentino a Televisa Espectáculos. Al participar en esta mítica historia, afirmó darle "a mi madre esa ilusión y poder realizar eso que siempre tuve en la cabeza". En esta versión renovada del enorme éxito de la novela interpretada en el pasado por Verónica Castro y Rogelio Guerra, la palaciega casa del personaje central está rodeada de jardines y fuentes, al más puro estilo clásico y derrocha glamur por los cuatro costados. jardin mansion los ricos tambien lloran Credit: IG Ricos Lloran TV Mansion los ricos tambien lloran Credit: IG Ricos Lloran TV locacion los ricos tambien lloran Credit: IG Ricos Lloran TV SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente Sebastián Rulli contó lo difícil que fue grabar la escena perfecta del amor a primera vista entre Mariana y Luis Alberto: Sebastian Rulli Los Ricos Tambien Lloran Credit: IG Sebastián Rulli "¡Esta escena la tuvimos que repetir!😎🤯🤦🏼‍♂️ La primera vez terminamos a las 3 am, después de casi 10 horas de llamado, con un frío de 5 grados y muchas complicaciones técnicas. Nuestro productor, Carlos Bardasano, la vio editada y no le convenció. Dijo que era una escena que iba a ser crucial en la historia y daría la vuelta al mundo, quedando en los corazones y mentes de muchas personas. Nos pidió volver a hacerla con algunas modificaciones y reconozco que fue difícil imaginarse volver a sufrir lo mismo.🥺 La segunda vez fue más rápido, pero no menos complicada y laboriosa. El frío fue insoportable… pero tenía toda la razón… ¡Quedó increíble! ¡El amor a primera vista! El click entre Mariana y Luis Alberto. La magia de la televisión dio resultado", dijo convencido al compartir este carrusel de fotos: "¿A Vds. qué les pareció?", preguntó el histrión a sus seguidores en redes.

