Los ricos también lloran logra 'apagar' El fuego del destino en su estreno La telenovela protagonizada por Claudia Martín y Sebastián Rulli aterrizó con éxito en el prime time de Univision frente al también estreno del nuevo drama turco de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Univision acertó con el estreno de la nueva versión de Los ricos también lloran. El evento especial de 2 horas que programó este martes la cadena con los dos primeros capítulos de la telenovela se hizo sentir con fuerza en el prime time de la televisión hispana. Casi 1 millón y medio de televidentes (P2+) sintonizaron Univision para ver nacer la apasionante historia de amor entre Mariana (Claudia Martín) y Luis Alberto (Sebastián Rulli) en este modernizado clásico del género que produce Carlos Bardasano (Si nos dejan, Rubí). Rulli Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de la nueva versión de Los ricos también lloran (Univision) | Credit: Mezcalent Concretamente, el estreno del melodrama promedió 1,433,000 televidentes (P2+), lo que llevó a Univision a liderar su franja horaria frente al también estreno del nuevo drama turco de Telemundo, El fuego del destino, que no logró alcanzar el millón de televidentes (P2+). El fuego del destino Protagonistas de El fuego del destino (Telemundo) | Credit: Telemundo Los ricos también lloran (Univision): 1,433,000 (P2+) El fuego del destino (Telemundo): 909 mil (P2+) La más vista El debut de la telenovela que protagonizan Martín y Rulli se convirtió así en la ficción más vista del prime time de la televisión hispana entre televidentes totales (P2+). El segundo lugar fue para La herencia: un legado de amor (Univision), que registró 1,322,000 televidentes (P2+). Top 3 1.Los ricos también lloran (Univision): 1,433,000 (P2+) 2.La herencia (Univision): 1,322,000 (P2+) 3.La rosa de Guadalupe: 1,217,000 (P2+) "Para mí es muy padre el hecho de saber que hay muchas expectativas", contaba Rulli en una reciente entrevista con People en Español. "Creo que nuestro trabajo es mostrarle a las nuevas generaciones un clásico, algo que hace mucho tiempo no se cuenta y de una manera hoy por hoy creo que mucho más actual, más fresca, más contemporánea en la forma de contarse, con mucho presupuesto, cosa que normalmente en la televisión no se hace porque es un sistema diferente. Pero todo este tema de las plataformas nos ha presionado a hacer las cosas con mayor calidad, mayor presupuesto y mayor todo. Esta historia está renovada y recargada para que llegue no solamente al público que ya la vio sino a nuevas generaciones". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su pareja en la historia, Martín, comentaba en otra entrevista: "Creo que Los ricos también lloran ya es un melodrama clásico, supertradicional, que como muchos cuentos o muchas fabulas que ya existen desde antes se van renovando y van haciendo más versiones. Pero siempre lo interesante va a ser cómo cuentas las historias. Creo que esta historia está muy bien contada, muy bien escrita y puede ser muy atractiva tanto para el público que no la ha visto antes como para el público que ya vio otras versiones y que quiere ver como tramas nuevas, personajes nuevos". La nueva versión de Los ricos también lloran se transmite a las 10 p. m., hora del Este.

