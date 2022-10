Los ricos también lloran arrasa en Univision y alcanza su máximo histórico de audiencia La historia protagonizada por Claudia Martín y Sebastián Rulli es con diferencia la telenovela más vista actualmente en el prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran (Univision) | Credit: Mezcalent La historia de amor de Mariana y Luis Alberto ha conquistado al público hispano de Estados Unidos. La nueva versión de la exitosa telenovela Los ricos también lloran que protagonizan Claudia Martín y Sebastián Rulli arrasa actualmente en el prime time de Univision. El melodrama que produce Carlos Bardasano (Si nos dejan, El dragón) para TelevisaUnivision ha ganado un considerable número de televidentes durante los últimos días, lo que ha llevado a la exitosa telenovela a registrar esta semana su máximo histórico de audiencia. Sucedió este lunes cuando la ficción promedió 1,889,000 televidentes, su dato más alto hasta la fecha. Su segunda mejor marca llegó este miércoles tras seducir a 1,812,000 televidentes (P2+). "Los ricos también lloran ya es un melodrama clásico, supertradicional, que como muchos cuentos o muchas fabulas que ya existen desde antes se van renovando y van haciendo más versiones. Pero siempre lo interesante va a ser cómo cuentas las historias. Creo que esta historia está muy bien contada, muy bien escrita y puede ser muy atractiva tanto para el público que no la ha visto antes como para el público que ya vio otras versiones y que quiere ver como tramas nuevas, personajes nuevos", contaba su protagonista femenina en entrevista con People en Español. La ficción ha brillado así esta semana con más fuerza que nunca en el prime time de la televisión hispana frente a la tercera temporada de la superserie de Telemundo La reina del sur. La telenovela está a nada de duplicar en audiencia a la historia protagonizada por Kate del Castillo, que este miércoles promedió 1,098,000 televidentes (P2+), uno de sus datos más bajos. Los ricos también lloran es con diferencia el programa estelar en español más visto actualmente. Le siguen en el ranking Vencer la ausencia y La madrastra, ambas también de Univision. Miércoles, 26 de octubre 1.Los ricos también lloran (Univision): 1,812,000 (P2+) 2.Vencer la ausencia (Univision): 1,473,000 (P2+) 3.La madrastra (Univision): 1,437,000 (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿por qué una historia que se escribió hace más de 40 años sigue funcionando tan bien en la actualidad? Su productor ejecutivo parece tenerlo claro: "Porque las temáticas son universales; el amor, la traición, la venganza son recurrentes en todas las épocas y una historia como Los ricos también lloran merece ser contada a las nuevas generaciones". Los ricos también lloran se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Univision.

