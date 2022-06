Los ojos de la gata, la secuela de la exitosa telenovela Gata salvaje: así continúa la historia El exitoso melodrama que protagonizaron Marlene Favela y Mario Cimarro en 2002 tiene una secuela en formato audiolibro. Hablamos con su creador, Alberto Gómez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gata salvaje Marlene Favela y Mario Cimarro, protagonistas de Gata salvaje | Credit: Mezcalent Cuando Alberto Gómez comenzó a escribir en el año 2002 la telenovela Gata salvaje estaba lejos de dimensionar el suceso televisivo en el que se iba a terminar convirtiendo la historia protagonizada por Marlene Favela y Mario Cimarro. "Afortunadamente desde el capítulo 1 nos fue muy bien. El rating fue aumentando con el paso de las semanas. Cuando nos cambiaron de horario en EE.UU y de las 3 de la tarde pasamos a las 7 de la noche vimos que la novela estaba imparable y de 120 capítulos iniciales terminó teniendo 252", confiesa a People en Español. Lo que probablemente tampoco podía llegar a imaginarse en ese momento el también escritor de exitosas telenovelas como Secreto de amor y Acorralada es que más de tres lustros después terminaría escribiendo una secuela de esta exitosa historia en formato audiolibro. "Escribir la secuela fue un pedido explícito de Audible de España en combinación con Fonolibro de Miami. Ellos impresionados por la vigencia de la historia a pesar de todos los años que tiene de grabada, quisieron hacer una segunda parte en audiolibro y así nació Los ojos de la gata", explica. Gata salvaje Mario Cimarro y Marlene Favela, protagonistas de Gata salvaje | Credit: Mezcalent En la continuación de esta exitosa historia, avanza Gómez, la felicidad de Rosaura (Favela) y Luis Mario (Cimarro) se ve amenazada por una vieja enemiga que resurge del fondo de los pantanos dispuesta a acabar con ellos. "En los capítulos finales de Gata salvaje la pérfida Eva Granados (Carolina Tejera) cae en los pantanos y es devorada por los cocodrilos aunque su cuerpo jamás apareció. En Los ojos de la Gata del fondo mismo de dichos pantanos resurge más diabólica y vengativa que nunca Eva con el rostro desfigurado y lista para acabar con Rosaura y Luis Mario", adelanta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿será que habría posibilidad de llevar el libro a la pequeña pantalla? "Depende de Venevision tomar la decisión y hacerla realidad. Ventas y éxito asegurado tendrían pues Gata salvaje sigue siendo hasta el día de hoy la novela más vendida del canal", asegura.

