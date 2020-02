Los momentos más románticos de las telenovelas del momento Entre los protagonistas de estas tres telenovelas saltan tantas chispas en las escenas más pasionales que casi traspasan las pantallas. Revive los momentos más románticos en los que los actores son capaces de emocionarnos con sus actuaciones. By pilarnewyorking ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Cortesía UNIVISION Las telenovelas nos enganchan porque son historias llenas de amor, celos, acción, mentiras… historias pasionales y protagonistas (y villanos) encantadores que se ganan un hueco en nuestros corazones y a los que acompañamos durante cientos de capítulos para saber, sobre todo, si su historia de amor triunfará. Siempre hay dificultades que deben vencer: un familiar que se opone, problemas de dinero, separaciones dolorosas, muertes inesperadas. Nuestros actores favoritos sufren lo indecible para luchar por su amor verdadero, y por el nuestro. Hemos recopilado algunas de las escenas más románticas que, por guión o simplemente por la química entre los actores, han conquistado nuestras vidas con su romanticismo. En la telenovela turca Amor eterno (Univisión) Kemal y Nihan viven un amor imposible por la diferencia de clases. Kemal está a punto de convertirse en ingeniero y proviene de clase media. Nihan, nacida en una familia rica, está a punto de cambiar su destino para siempre. Una historia que nos ha cautivado tanto por la belleza de sus protagonistas como por su facilidad para transmitir sentimientos de la manera en que lo hacen. Como en esta escena en la que la mirada de Nihan lo dice todo. Tras perderse en el camino los protagonistas se refugian en una cabaña para pasar la noche. Ahí, ella le abre el corazón y le confiesa que todavía está enamorada de él, aunque Kemal se resiste a escucharla. O esta otra escena, en la que después de salvar a Nihan del secuestro a manos de los enemigos de su esposo Emir, Kemal la mira y no puede contenerse y la besa. Un beso que resume todo el amor que siente por ella y que no ha podido darle en los años que llevan separados. Pero Kemal es consciente de que ella ahora es una mujer casada y le dice que se trata de un error, que no debía haberla besado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tampoco podremos olvidar este momento en el que Niham aprovecha un momento a solas con Kemal cuando éste le anuncia su compromiso con Asu. Y ella, aunque mantiene la compostura está rota por dentro y le pide mentalmente que no se case con ella, que su amor es infinito. Pero la spalabras que piensa y las que dice son muy diferentes… En la segunda temporada de La Doña (Telemundo), Altagracia vuelve a México cuando su yerno Saúl, desaparece. Su hija Mónica y Saúl siguen juntos, luchando junto a su tía Regina por erradicar la violencia de género. Algo que no gusta a Los Arcoíris, una pandilla conocida por matar mujeres después de torturarlas con alas de pintura. Temiendo por su hija, La Doña se reencuentra con la justicia y viejos y nuevos enemigos en México. También con León, un agente de policía, y con José Luis Navarrete, un empresario con el que tiene muchos asuntos pendientes. En este capítulo, al duro empresario no le importa confesarle a la Doña que está loco por ella, y que no le ayuda solo porque le guste “y mucho”, sino porque la comprende. Lo cierto es que la pareja formada por Aracely Arámbula y David Zepeda son pura química en pantalla y cada vez que se besan saltan las chispas. En esta otra escena, hablan del matrimonio de Navarrete y cómo antes en el pasado no había afectado a la Doña, quien reconoce que ahora le quiere solo para ella. Y si son explosivos cuando se besan, ni que decir cuando discuten. En este caso, Navarrete está celoso de que Altagracia se siga viendo con Contreras y discute con ella. Pero La Doña firme le contesta que el hombre que le interesa es él. Y se acabó la discusión. (A partir del minuto 11). Los amantes del boxeo seguro que no se pierden ni un capítulo de Ringo (Univisión). Un boxeador en lo alto de su carrera que decide retirarse tras la muerte de su hermano. Su esposa le abandona y debe hacerse cargo de su hijo Santi. Pronto se dará cuenta de que la pelea más difícil no está en el cuadrilátero, sino en la vida. A pesar de alejarse de las peleas profesionales se ve obligado a enfrentarse a oponentes más duros, como la situación económica que atraviesa. En medio de una situación peligrosa su camino se cruza con el de Julia, una jovenmédico exitosa en la vida que siente el deber de ayudar a los necesitados. Una de las escenas más románticas de la novela es cuando Ringo le prepara todo un escenario de amor a Julia. Chimenea, flores, tules… ¡no falta detalle! Y cuando están juntos en la cama él le dice ¡que la ama! (A partir del minuto 7). Otra escena que nos saca la lagrimita es cuando en su despedida de soltera, después de tomar varias copas de alcohol, Julia se siente mal y va a la cocina para tomar algo que le ayude. Allí está Ringo, dispuesto como siempre a ayudarle cuando más lo necesita y ella le confiesa que conocerle leha cambiado la vida. Y a ti, ¿te gustaron estos momentos románticos? ¿Cuáles son tus telenovelas favoritas? Advertisement

Close Share options

Close View image Los momentos más románticos de las telenovelas del momento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.