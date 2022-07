Los caminos del amor: conoce al elenco de la nueva telenovela de TelevisaUnivision Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gabriel Soto Credit: TelevisaUnivision Susana González y Gabriel Soto encabezan el elenco de este nuevo melodrama que produce Nicandro Díaz (Mi fortuna es amarte, La mexicana y el güero) y cuyas grabaciones iniciarán próximamente en México. La telenovela narrará la historia de 'Memo' (Soto), un operador de tráiler que se entera años después de que tiene una hija que fue dada en adopción a un matrimonio. Ya son 14 los actores confirmados para Los caminos del amor. Empezar galería Mark Tacher Mark Tacher Credit: TelevisaUnivision Más de uno no querrá atravesarse en el camino de Fausto. "Este hombre no se va a detener ante nada para obtener absolutamente todo lo que necesita hacer en la vida. Tiene muchas cuentas por cobrar y muchas cosas que la vida cree que le debe", adelantó el actor mexicano sobre su personaje. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Ximena Herrera Ximena Herrera Credit: TelevisaUnivision Karen no les pondrá el camino fácil a los protagonistas. "Es un personaje totalmente diferente a mí, que eso es lo que más me llamó la atención", aseguró la actriz boliviana. 2 de 12 Ver Todo Sara Corrales Sara Corrales Credit: TelevisaUnivision La belleza y la maldad se conjugan en Úrsula, personaje que interpretará la actriz colombiana. "¡Qué emoción poder interpretar a Úrsula!", expresó emocionada. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Mónika Sánchez Mónica Sánchez Credit: TelevisaUnivision Tras varios años alejada de las telenovelas, la actriz mexicana regresa en la piel de Amparo, una mujer que guarda un amor muy grande en su corazón. 4 de 12 Ver Todo Alberto Estrella Alberto Estrella Credit: TelevisaUnivision El personaje al que dará vida el actor mexicano dejará huella en el camino y no precisamente para bien. 5 de 12 Ver Todo Leonardo Daniel Leonardo Daniel Credit: TelevisaUnivision En el camino de Leonardo, personaje que interpretará el actor mexicano, habrá amor y dolor. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Carlos Said Carlos Said Credit: TelevisaUnivision El joven actor mexicano dio vida el año pasado al hijo de Mayrín Villanueva en la exitosa telenovela Si nos dejan. Ahora será Sebastián, un joven que se debatirá entre tomar el camino del amor o el de la diversión? 7 de 12 Ver Todo Rodrigo Brand Rodrigo Brand Credit: TelevisaUnivision El actor de la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte dará vida a Juanpa, personaje que tendrá un camino lleno de retos. 8 de 12 Ver Todo Karla Esquivel Karla Esquivel Credit: TelevisaUnivision La actriz mexicana llevará uno de los roles protagónicos juveniles de la telenovela en la piel de Gaby. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ara Saldívar Ara Saldívar Credit: TelevisaUnivision La actriz mexicana se adentrará en la piel de Chuchita, personaje que promete atrapar el corazón del público. 10 de 12 Ver Todo Diana Hero Diana Haro Credit: TelevisaUnivision La actriz mexicana es uno de los nuevos rostros que veremos en Los caminos del amor. 11 de 12 Ver Todo Nicole Curiel Nicole Curiel Credit: TelevisaUnivision En el camino también hay tropiezos y el personaje que interpretará la actriz mexicana lo sabe muy bien. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

