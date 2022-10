Lo que no se vio del final de la telenovela La herencia Michelle Renaud, Matías Novoa, Mauricio Henao, Emmanuel Palomares y Juan Pablo Gil protagonizaron un divertido momento detrás de cámaras que obviamente no se vio al aire. "Fue una manera de cerrar felices y con mucha diversión", cuenta Palomares a People en Español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El bien triunfó sobre el mal en el gran final de la telenovela La herencia: un legado de amor, que transmitió anoche Univision. Sara (Michelle Renaud) y Juan del Monte (Matías Novoa) se juraron amor eterno ante Dios en una boda de ensueño que hizo suspirar de amor a muchos televidentes. Pero, ¿qué sucedió cuando se grabaron las últimas escenas y se apagaron los focos? Michelle, Matías, Emmanuel Palomares (Simón), Mauricio Henao (Mateo) y Juan Pablo Gil (Lucas) protagonizaron un divertido y entrañable momento que guardarán por siempre en sus corazón y que refleja a la perfección la amistad tan bonita que se creó entre ellos durante las largas jornadas de grabación del melodrama producido por Juan Osorio y Roy Rojas. "Había una escena especial donde estábamos todos en un hotel en un pueblo hermoso aquí en México y dijimos 'bueno terminando esto –y lo dijo Michelle– vámonos todos a la alberca y con los vestuarios de los personajes nos lanzamos a la piscina'", cuenta a People en Español Palomares, quien graba en México como protagonista la telenovela Perdona nuestros pecados. Dicho y hecho. "Nos quitamos los zapatos y nos metimos a nadar a la alberca con la ropa de los personajes y luego tirándonos del tobogán, divirtiéndonos como niños", recuerda. Emmanuel Palomares Mauricio Henao, Matías Novoa, Michelle Renaud, Juan Pablo Gil y Emmanuel Palomares ¡se tiran a la piscina! | Credit: Instagram Emmanuel Palomares Las imágenes que publicaron los actores a través de las redes sociales dan fe de ello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue una manera de cerrar felices y con mucha diversión", asegura el actor venezolano. "Ella [Michelle] digamos que fue la atrevida que nos llevó a hacer esto y nosotros hermanitos ahí detrás de ella. Nos divertimos mucho", agrega.

