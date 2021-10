La incómoda pregunta de Livia Brito a Marlene Favela sobre su vida sexual La protagonista de La desalmada (Univision) realizó recientemente una dinámica a través de su canal de YouTube que la llevó a tener que enviar diferentes preguntas incómodas a varios compañeros del medio artístico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Livia Brito; Marlene Favela | Credit: Mezcalent (x2) El éxito no solo sonríe a Livia Brito en televisión con su protagónico en la telenovela La desalmada, que se mantiene en los primeros lugares de audiencia tanto en México como en Estados Unidos; también en las redes sociales, donde se ha convertido en una influencer. La actriz cubana realizó recientemente una divertida dinámica desde su canal de YouTube que la llevó a tener que enviar diferentes preguntas incómodas a distintos compañeros del medio artístico por medio de un mensaje directo a través de Instagram. "El día de hoy estoy muy nerviosa, de verdad muy, muy nerviosa, porque resulta que la señorita Karen, que está grabando este video, quiere que haga una dinámica que se llama abecedario incómodo. A la primera persona que me salga en mi Instagram en el buscador de la A a la Z tengo que enviarle una pregunta incómoda. Sí me siento incómoda la verdad. Le voy a mandar algo que les va a incomodar", compartió Brito nada más iniciar el video. Livia Brito Livia Brito, protagonista de La desalmada | Credit: TELEVISA/UNIVISION Consciente de la incomodidad que podía despertar esta dinámica entre sus compañeros, la heroína de exitosos melodramas quiso pedir una disculpa por adelantado. "A quien le toque la pregunta incómoda que voy a hacer por favor de verdad perdónenme, discúlpenme, no es mi intención, las preguntas salen random […]", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El destino quiso que una de esas preguntas incómodas fuera para Marlene Favela, su compañera de escena en la exitosa telenovela La desalmada (Univision). "¿Cuál es tu fantasía sexual?", le tocó preguntarle a la actriz. Favela La pregunta incómoda de Livia Brito a Marlene Favela | Credit: YouTube Livia Brito Como era de esperarse, la reacción de Favela no se hizo esperar. "Mi amor, perdóname estoy grabando…", se apresuró a explicarle Brito.

