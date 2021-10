La actriz no pudo evitar emocionarse al conocer que iba a ser la hija de Victoria Ruffo y la hermana de Maite. "Cuando me lo dijeron salí de Televisa [manejando] en un coche y no veía porque estaba llorando de la emoción, o sea tuve que parar, iba por Periférico y me acuerdo que me salí en la lateral para dejar de llorar porque estaba tan emocionada que lloraba y lloraba y le decía: 'Gracias Dios mío'. Le daba gracias a mi familia, le daba gracias a mi mamá porque mi mamá fue la que me incitó a meterme al CEA, entonces sí fue una emoción muy, muy bonita", rememoró recientemente a través de su canal de YouTube.

"Me acuerdo que tenía una escena con Victoria Ruffo en el foro en donde yo bajaba como unas escaleras, no me acuerdo, o entraba y ella estaba ahí y me regañaba y me daba una cachetada. En esa escena como al principio los actores tenemos que pagar piso, que esto de pagar piso es como que te hacen hacer cosas incómodas, no te dan camerino… En esa escena la floor manager me hizo salir al foro y en el foro me estaban maquillando el cuerpo porque era en bikini y entonces me dijo la maquillista: 'Oye, ¿por qué te estás haciendo esto aquí? ¿Por qué no vas al área de maquillaje? Y yo volteé a ver así y todos los técnicos viéndome y me puse roja, roja y le dije: 'Es que yo no sé si me tengo que maquillar aquí o no'. La verdad no tenía ni idea de qué tenía que hacer, a dónde tenía que ir", relató Livia en su canal de YouTube.