Livia Brito revela los nombres de sus compañeros de telenovela con los que ha mantenido un noviazgo "El cerebro literal se confunde y nosotros también nos confundimos, o sea no está mal, pasa", reconoció la protagonista del exitoso melodrama La desalmada (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Juan Diego Covarrubias; Livia Brito; Salvador Zerboni | Credit: Mezcalent; TELEVISA; Mezcalent Livia Brito siempre ha sido una actriz muy abierta a la hora de hablar sobre aspectos relacionados con su vida sentimental y amorosa y esta vez no ha sido la excepción. La protagonista de la exitosa telenovela La desalmada (Univision), historia que se mantiene en el primer lugar de audiencia tanto en México como en Estados Unidos, reconoció recientemente a través de su canal de YouTube que ha sido una actriz muy enamoradiza en el set de grabación. "Al principio de mi carrera fue superchistoso porque pensaba que me podía llegar a enamorar por hacer ese tipo de escenas [refiriéndose a las escenas de besos y de cama], ¿y qué crees? Que si pasó, pasó varias veces", admitió la carismática actriz de origen cubano. "Sí me llegué a enamorar de mis compañeros de telenovela, pero ya conforme pasaban las telenovelas y pasaba el tiempo ya te dabas cuenta de que al cerebro obviamente lo estás engañando pero tienes que controlarlo, entonces era como de una escena más de cama, una escena más de beso, ya, es como que ya no te enamoras", aseveró. Pero el asunto no quedó ahí. Brito, quien tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram, reveló también los nombres de los compañeros de trabajo con los que ha mantenido un romance, entre los que se encuentran Juan Diego Covarrubias, con quien protagonizó la telenovela De que te quiero, te quiero (2014) y Salvador Zerboni, con quien trabajó en Abismo de pasión (2012). Juan Diego Covarrubias Juan Diego Covarrubias y Livia Brito protagonizaron De que te quiero, te quiero | Credit: Mezcalent "Fui novia de Juan Diego Covarrubias, comencé una relación –no fue relación porque éramos amigos– con José Ron, también anduve con Salvador Zerboni, o sea sí porque ya les expliqué que el cerebro literal se confunde y nosotros también nos confundimos, o sea no está mal, pasa", se sinceró la también heroína de telenovelas como La piloto y Médicos, línea de vida. Salvador Zerboni Salvador Zerboni trabajó con Livia Brito en Abismo de pasión | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nosotros estamos en este medio y somos novios de los actores, pero ya llega un punto en que dices como que estamos medio locos, como que no funciona y buscas por otro lado", dijo.

