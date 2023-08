El reto de Livia Brito en Minas de pasión: "Hay dos personajes dentro de la misma telenovela. Nunca había hecho algo así" La actriz cubana protagoniza la nueva telenovela estelar de Univision, que se estrena el martes 29 de agosto a las 10 p. m., hora del Este. Hablamos con ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras un año alejada de la pequeña pantalla, Livia Brito volverá a apoderarse del prime time de Univision el martes 29 de agosto como la heroína de Minas de pasión, una nueva versión de la exitosa telenovela de Telemundo La patrona que protagoniza junto a Osvaldo de León. "Es una historia llena de amor, de pasión, de intriga, de poderes, de lucha de la mujer hacia el empoderamiento, de no dejarse, de regresar por justicia", cuenta la actriz cubana a People en Español. Aunque había declinado grabar este año la segunda temporada de La desalmada para enfocarse en su sueño de convertirse en madre, Brito encontró un gran aliciente en Minas de pasión que le llevó a dar el 'sí'. "Decidí hacer Minas de pasión porque es un reto para mí", asegura. "Hay dos personajes dentro de la misma telenovela. Nunca había hecho algo así". Livia Brito Livia Brito y Osvaldo de León en una escena de Minas de pasión | Credit: TelevisaUnivision La actriz comienza la historia siendo Emilia Sánchez, una madre soltera y aguerrida a la que la mujer más poderosa del pueblo le hará la vida miserable, y termina transformándose en Victoria, quien regresará al pueblo para recuperar a su hijo y hacer justicia. "Emilia es un personaje mucho más visceral, es mucho más de instinto y es muy maternal. Y después regresa con Victoria, que es mucho más analítica y viene por justicia", avanza. Livia Brito Livia Brito como Victoria en Minas de pasión | Credit: Instagram Livia Brito Brito, quien está a punto de alcanzar los 8 millones de seguidores en Instagram, reconoce que esta dualidad del personaje está siendo muy demandante a nivel emocional para ella. "Es bastante demandante", asevera. "Acabo de grabar de Victoria y de Emilia en el mismo día y es difícil porque Emilia tiene un acento como norteño y Victoria tiene la voz mucho más grave, es más dura cuando habla...". Livia Brito Livia Brito en una escena de Minas de pasión | Credit: TelevisaUnivision Más sobre Minas de pasión Minas de pasión, que en México se estrena este lunes 21 de agosto a las 9:30 de la noche por Las Estrellas, narra la historia de Emilia Sánchez (Brito), una madre soltera y aguerrida que trabaja en una mina, donde conoce a Leonardo Santamaría (Benavides), el hijo de la mujer más poderosa del pueblo, Roberta Castro (Anette Michel). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emilia y Leonardo se enamoran, desatando la furia de Roberta, quien al saber que Emilia la ha descubierto en sus maldades, intentará vengarse y hacer miserable su vida para acabar con ella. Minas de pasión Minas de pasión | Credit: TelevisaUnivision Emilia sobrevivirá a las desgracias, pero quedará con el corazón roto al creer que Leonardo la traicionó. Cuando todo mundo cree que Emilia ha muerto, regresará al pueblo para recuperar a su hijo y hacer justicia, logrando que cada uno de sus enemigos paguen por todo el daño que han hecho.

