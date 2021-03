Close

Livia Brito repetirá galán como protagonista de La desalmada La actriz cubana volverá a tener como pareja a José Ron en una nueva telenovela de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras 1 año alejada de la pequeña pantalla, Livia Brito se prepara para regresar por todo lo alto a las telenovelas como protagonista de La desalmada, la nueva producción de José Alberto Castro para Televisa que comenzará a grabarse próximamente en México. Si bien no han trascendido aún muchos detalles del melodrama, el elenco que acompañará a la actriz cubana en esta nueva aventura ya fue definido, entre ellos su galán. La intérprete de 34 años volverá a tener como pareja en esta esperada historia a José Ron, con quien encabezó en 2014 la exitosa telenovela de Televisa Muchacha italiana viene a casarse. Brito compartió este jueves un vídeo a través de su perfil de Instagram desde las instalaciones de Televisa San Ángel en el que presume de la compañía del galán mexicano. Image zoom Livia Brito y José Ron en La desalmada | Credit: Instagram Livia Brito Los actores compartirán nuevamente foro de grabación durante los próximos meses en este melodrama que marca el regreso a Televisa como villana de Marjorie de Sousa. "Está muy contenta y tiene muy claro que Dios y sus tiempos son perfectos", revelaba esta semana una fuente cercana a la actriz venezolana a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre el elenco confirmado de la telenovela también se encuentra el nombre de Eduardo Santamarina, quien será uno de los grandes villanos de la historia. "Arranco una novela hermosa con José Alberto Castro, repito otra vez con él y estoy muy feliz, muy contento. Soy el villano de la historia. Ya comenzamos en 15 días, entonces ya en los preparativos", declaró en un reciente encuentro con medios de comunicación el actor mexicano, quien protagoniza para Telemundo el drama de suspenso Buscando a Frida. Será en los próximos días cuando se revele el elenco completo de esta telenovela que se estrenará en México durante el segundo semestre de este año.

