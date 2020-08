Livia Brito se mantiene positiva tras perder protagónico de telenovela La actriz, que iba a protagonizar el nuevo melodrama de Televisa ¿Qué le pasa a mi familia?, ha compartido a través de sus redes sociales mensajes esperanzadores y optimistas en medio de la difícil situación que está viviendo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No están siendo semanas fáciles para Livia Brito. El conflicto que la actriz cubana tuvo por haber golpeado a un paparazzi y los audios filtrados sobre un posible tráfico de influencias que pretendía utilizar con el fin de evitar sanciones por este hecho han situado a la protagonista de la actual telenovela estelar de Univision, Médicos línea de vida, en una situación muy delicada. Tanto es así que el productor Juan Osorio le retiró el protagónico de su nueva telenovela, ¿Qué le pasa a mi familia?, ficción que ahora pasará a encabezar Ariadne Díaz. "Creo que el público tiene mucho que ver con la decisión", mencionó el reconocido productor recientemente al diario mexicano El Universal. "Acostumbro a respetar al público, a ustedes (la prensa). Estoy en contra de la violencia y en contra de las expresiones no gratas". Si bien no se ha pronunciado directamente sobre este polémico asunto, la también heroína de exitosos melodramas de Televisa como Muchacha italiana viene a casarse y La piloto se ha mostrado con una actitud muy positiva y esperanzadora a través de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay veces que tenemos que ser pacientes mis #alivianados, luego tenemos que cruzar obstáculos difíciles para conseguir lo mejor", escribió ese jueves la actriz en Instagram. Se trata de uno de los muchos mensajes optimistas que ha estado compartiendo Livia en las últimas semanas a través de las redes sociales y que dejan entrever cómo está afrontando esta complicada situación que está empañando sus logros profesionales. “Bailemos siempre que estemos felices, pero también cuando estemos tristes. Para mí es una de las mejores terapias”, escribió en otro mensaje que publicó esta semana.

