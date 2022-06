ENTREVISTA Livia Brito revela por qué aceptó protagonizar Mujer de nadie y si siente presión tras el éxito de La desalmada La actriz cubana volverá a apoderarse desde este martes 28 de junio de la pantalla de Univision como protagonista de Mujer de nadie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Livia Brito, protagonista de Mujer de nadie | Credit: TelevisaUnivision Livia Brito rompió en 2021 récords de audiencia como protagonista de La desalmada, la exitosa telenovela de TelevisaUnivision que se convirtió el año pasado en la ficción más vista. Ahora, la actriz cubana está de regreso en la pantalla de Univision como la heroína de Mujer de nadie, melodrama que aterrizará este martes 28 de junio a las 10 p. m., hora del Este, por la cadena hispana. ¿Se siente más presión regresar después de un éxito como La desalmada? Gracias a Dios La desalmada fue un gran, gran éxito y esperemos que Mujer de nadie también esté en el gusto del público; que se sienten, que la disfruten, que nos dejen pasar a sus casas. Presión no. Yo hago mi mayor esfuerzo y creo que todo el equipo de trabajo en una producción hace lo que le corresponde para que sea un producto que le guste a la gente y que la historia sea buena. Son muchos factores, no nada más es la presión que pueda yo sentir. Yo trato de hacerlo lo mejor posible y si es un éxito bienvenido sea. Livia Brito Livia Brito, protagonista de Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION Mujer de nadie una historia blanca muy bonita que les va a enseñar una forma diferente de ver la vida, de enfrentarse a los problemas. Como mujer yo digo que es una posibilidad extraordinaria para darse cuenta a veces de lo que estamos viviendo — Livia Brito Los productores se habrán peleado por tenerte como protagonista tras el éxito de La desalmada… Televisa tiene como un carrete de juegos en donde va poniendo sus protagonistas y donde las producciones tienen como su tiempo y su momento. Como somos de Televisa no es que se peleen, o sea sí puede ser que dos productores te quieran pero no usan el mismo tiempo, entonces sí está como bastante bien organizado el cómo nos mueven a los actores, a los protagonistas, al equipo de trabajo, etc. No es como que se pelean o algo así. Livia Brito Livia Brito, protagonista de Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION ¿Cómo llega a ti Mujer de nadie? ¿Hiciste casting o fue una invitación directa? No hice casting, fui a hablar con Giselle [González] y ella me dijo: 'Oye, te quiero como mi próxima protagonista para esta telenovela, te voy a mandar el guion para que lo leas'. Y me gustó. Le dije: 'Sí, gracias por pensar en mí'. Lo leí completo, toda la sinopsis y me encantó. Mujer de nadie fue una historia que desde que la vi me llamó mucho la atención y por eso sí acepté el proyecto porque, de hecho, no había descansado lo que yo más o menos descanso entre proyecto y proyecto. Pero sí lo acepté porque sí me gustó mucho la historia. Está muy, muy buena. Livia Brito Livia Brito, protagonista de Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Por qué hay que ver el estreno de Mujer de nadie? Porque es una historia blanca muy bonita que les va a enseñar una forma diferente de ver la vida, de enfrentarse a los problemas. Como mujer yo digo que es una posibilidad extraordinaria para darse cuenta a veces de lo que estamos viviendo. Estamos tan inmersos en ese problema que no nos damos cuenta, entonces al final siempre la luz triunfa y así va a pasar con Lucía. Y es una historia bien realizada, muy bien escrita. Giselle ha puesto todo su empeño para que así sea y todos los actores estamos trabajando ahí también. Los invito a que abran las puertas de su hogar, se sienten, disfruten en familia porque es una telenovela que se puede disfrutar en familia.

