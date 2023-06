Livia Brito y Osvaldo de León graban Minas de pasión: mira aquí las primeras imágenes La actriz cubana y el actor estadounidense protagonizan la nueva telenovela de TelevisaUnivision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Livia Brito y Osvaldo de León en las grabaciones de Minas de pasión | Credit: Instagram (x2) A finales de mayo comenzó a grabarse en México Minas de pasión, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que protagonizan Livia Brito y Osvaldo de León bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo. Adaptación del exitoso melodrama de Telemundo La patrona, la telenovela centra su historia en Emilia (Brito), una joven madre soltera que trabaja en la mina de oro del pueblo de San Pedro de Oro, que es heredada por una mujer malvada conocida como 'la patrona', quien tiene dos hijos, Leonardo (De León) y Mauricio. Leonardo no está de acuerdo con la manera de actuar de su madre, por lo que se aleja de ella, mientras que el pobre Mauricio se queda y se convierte en el títere de su madre. Eventualmente, Leonardo regresa a casa para ayudar con el negocio que está atravesando dificultades y así se crea un triángulo amoroso entre él, su hermano y Emilia. 'La patrona', quien piensa que Emilia no es lo suficientemente buena para sus hijos, hará hasta lo imposible para alejarlos. Livia Brito Livia Brito y Osvaldo de León en las grabaciones de Minas de pasión | Credit: Instagram "Es la primera vez que me toca un personaje así que yo podría admirar porque es un hombre hecho y derecho, toma muy buenas decisiones, es exitoso, trata a todas las personas bien, todos los días está trabajando para mejorarse a sí mismo…", contó Osvaldo ante las cámaras de Televisa Espectáculos. "Obviamente siento que estoy en el mismo camino, en el mismo viaje, puedo identificarme con muchas cosas de mi personaje", asevera. En todo menos en el amor. A diferencia de su personaje, el actor está felizmente casado. "Ya yo tengo 8 años de casado, pero mi personaje no, está descubriéndose todavía en el amor". Livia Brito y Osvaldo de León en las grabaciones de Minas de pasión Livia Brito y Osvaldo de León en las grabaciones de Minas de pasión | Credit: Instagram Como compañeros de trabajo, Livia y Osvaldo han hecho muy bien clic en el set de grabación, como se puede apreciar a través de los diferentes videos que han compartido en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Leonardo] es un personaje muy difícil porque es un hombre hecho y derecho, toma muy buenas decisiones, habla con todas las personas de la misma manera, todos los días está trabajando para ser buena persona y uno diría, entonces cuál es el arco dramático de un personaje que ya lo tiene todo, y eso es lo difícil de mi personaje", reconoció el intérprete de 39 años. Livia Brito Livia Brito y Osvaldo de León en las grabaciones de Minas de pasión | Credit: Instagram Minas de pasión se estrenará en México en el tercer trimestre de este año.

