Livia Brito comienza a grabar nueva telenovela en marzo, ¿qué pasará con la segunda temporada de La desalmada? La actriz cubana regresará el próximo mes a los foros de grabación como la heroína de una nueva historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Livia Brito | Credit: Mezcalent Livia Brito vivió el año pasado una de las etapas más exitosas de su carrera como protagonista de La desalmada, telenovela que se convirtió en la más vista tanto en México como en Estados Unidos. Ahora, tras unos meses de merecido descanso, la actriz cubana se alista para volver a adueñarse próximamente de la pequeña pantalla como la heroína de una nueva historia. Sin dar muchos detalles al respecto, Brito dio a conocer este jueves a través de sus historias de Instagram que en marzo estará de regreso a los foros de grabación bajo la batuta de la productora Giselle González, quien ha producido exitosos melodramas para Televisa como Yo no creo en los hombres, Caer en tentación, La candidata y, más recientemente, Imperio de mentiras. "Ya viene otro proyecto. Empiezo a grabar en marzo. La productora es Giselle González", compartió la heroína de exitosas telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse. Brito Credit: Instagram De acuerdo a información difundida por el perfil de Instagram especializado en telenovelas, Noveleando, este nuevo proyecto sería una nueva versión de Amarte es mi pecado, el exitoso melodrama que protagonizaron Yadhira Carrillo, Sergio Sendel y Alessandra Rosaldo en 2004. ¿Segunda temporada de La desalmada? Lo que aún no parece estar confirmado es que la actriz vaya a volver a adentrarse este año en la piel de Fernanda Linares para grabar una segunda temporada de La desalmada. "¿Habrá segunda temporada de La desalmada?", le preguntó recientemente una fan a través de una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en las redes sociales luego de que el año pasado se dejara caer la posibilidad de que pudiera contar con una segunda parte. Livia Brito Credit: Instagram "Aún no lo sé, a mí me encantaría", le respondió Brito.

