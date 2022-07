Livia Brito y Marcus Ornellas hablan sobre su relación detrás de cámaras en Mujer de nadie Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Brito Credit: Mezcalent La actriz cubana y el galán brasileño son los protagonistas de la telenovela que Univision transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este. Pero, ¿cómo era su relación detrás de cámaras? Empezar galería Amor de persona Mujer de nadie Credit: Mezcalent "Marcus es un amor de persona, es muy tranquilo, muy amable, muy caballeroso", expresa la intérprete de 36 años sobre su compañero de escena en Mujer de nadie. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Primera vez juntos Mujer de nadie Credit: Mezcalent "Ya sabía de su carrera porque todos sabemos ahí en Televisa qué va haciendo cada uno, pero no me había tocado trabajar con él", asevera Brito. 2 de 7 Ver Todo Linda persona Mujer de nadie Credit: Mezcalent La también heroína de La desalmada da gracias a la productora de la telenovela, Giselle González, "por la oportunidad de trabajar con Marcus porque es muy linda persona". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Diversión en el set Mujer de nadie Credit: Mezcalent "Me cae muy bien. Hacer escenas con él es muy divertido", agrega Brito, quien solo en la red social Instagram puede presumir de tener más de 7 millones de seguidores. 4 de 7 Ver Todo La química Mujer de nadie Credit: Mezcalent "La producción está muy contenta con lo que proyectamos también a cuadro y eso está increíble: que finalmente más allá de si nos llevamos bien o no, que obviamente nos llevamos muy bien, que esto se vea reflejado a cuadro", cuenta, por su parte, Ornellas, quien destaca: "Hay mucha química". 5 de 7 Ver Todo Momentos más divertidos Mujer de nadie Credit: Mezcalent "Cuando ya llevamos demasiadas horas trabajando llega un momento que ya uno dice cualquier cosa y te ríes por cualquier cosa, yo creo que eso son los momentos más padres", cuenta sobre su relación detrás de cámaras con Livia. "A pesar de que estamos cansados o lo que sea sí son momentos donde uno conecta más con tu compañero y eso es muy padre". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Sígueles la pista! Brito Credit: Mezcalent No dejes de ver a Livia Brito y Marcus Ornellas de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, por Univision. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

