Livia Brito inicia grabaciones de la telenovela Mujer de nadie A través de las redes sociales se destaparon las primeras imágenes y detalles de este nuevo melodrama de TelevisaUnivision que produce Giselle González (Imperio de mentiras). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Livia Brito, protagonista de Mujer de nadie | Credit: TELEVISA ¡3,2,1…acción! Tras el éxito de La desalmada, melodrama que se convirtió el año pasado en el más visto, Livia Brito inició esta semana en México una nueva aventura en el terreno profesional como protagonista de Mujer de nadie, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que produce Giselle González, productora de historias como Imperio de mentiras y Caer en tentación. "¡Comenzamos! A toda máquina, un talentoso equipo conformado por producción, camarógrafos, técnicos, escritores, directores, vestuario, staff, maquilladoras y peinadoras y un gran talento artístico inició las grabaciones de una nueva historia llena de emociones que llegará pronto a tu pantalla", se escribió este martes a través de las redes sociales de la producción de Giselle. Aunque se mantiene el cabello oscuro, la actriz de origen cubano lucirá en la nueva telenovela un look muy diferente al que le pudimos ver en su día en la piel de Fernanda Linares, tal y como se puede apreciar en el video que se compartió sobre el primer día de grabación. Así lucirá Livia Brito en Mujer de nadie Livia Brito Livia Brito Left: Livia Brito, protagonista de Mujer de nadie | Credit: TELEVISA Right: Livia Brito, protagonista de Mujer de nadie | Credit: TELEVISA Entre las actrices con las que Brito compartirá set de grabación en esta nueva historia se encuentran Azela Robinson, Verónica Merchant y Cynthia Klitbo, con quien Brito ya trabajó hace casi una década en el exitoso melodrama de Televisa De que te quiero, te quiero. "Estoy emocionada porque estoy empezado otra vez en mi casa Televisa con mi amiga Giselle en Mujer de nadie", compartió ilusionada Klitbo a través de sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela también contará con la participación de Carmen Aub, la inolvidable Rutila Casillas de El señor de los cielos, quien da el salto a TelevisaUnivision con esta historia. Lo que aún no se confirma es quién será el galán que acompañará a Livia en esta ficción que se estrenará durante la segunda mitad del año.

