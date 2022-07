EXCLUSIVA Livia Brito habla sobre al anuncio de la segunda temporada de La desalmada La actriz cubana reconoce que nadie de la producción ni de Televisa le ha hablado directamente para contarle que habrá segunda temporada, pero "por supuesto que sí" participaría. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Livia Brito, protagonista de La desalmada | Credit: TELEVISAUNIVISION En la presentación de su programación estelar para la temporada 2022-23 que se llevó a cabo en mayo, TelevisaUnivision anunció oficialmente que La desalmada, la exitosa telenovela que protagonizaron Livia Brito y José Ron en 2021, contará con una segunda temporada. "Tras el gran éxito de La desalmada llega el próximo capítulo de este melodrama romántico al horario estelar de Univision. La historia se centra en la vida de Fernanda Linares, quien, luego de vengar el asesinato de su primer marido, se enfoca en recuperar la confianza de su esposo. Sin embargo, su pasado la persigue mientras Agustín intenta desestabilizar su nuevo matrimonio y poner a su marido en su contra. José Ron y Livia Brito regresan para la segunda temporada, que contará con más sorpresas y giros inesperados en la trama", se compartió en su día. Aunque pudiera sonar extraño, su protagonista se enteró del anuncio de la misma forma que el público –a través de los medios de comunicación– ya que nadie le habló para contarle. Livia Brito Livia Brito, protagonista de La desalmada | Credit: TELEVISA/UNIVISION "Ojalá tuviera yo qué decirte, pero a mí ni siquiera me han hablando para decirme que va la segunda parte de La desalmada. Me he enterado precisamente por personas como tú que me lo han dicho, pero directamente que la producción o alguien de Televisa me haya dicho 'oye La desalmada va para tal fecha, La desalmada ya tenemos segunda parte' nadie me ha dicho", reveló la actriz en una entrevista con People en Español al ser preguntada al respecto. "A La desalmada nadie le ha dicho nada", agregó entre risas. Livia Brito Livia Brito, protagonista de La desalmada | Credit: TELEVISA/UNIVISION Que no sepa nada no significa, sin embargo, que no vaya a participar. "Por supuesto que sí [participaría]", respondió sin dudarlo. "De hecho, cuando terminó la novela yo dije: 'Supongo que le van a hacer una segunda parte porque la dejaron abierta, todavía hay mucha historia por contar'. Y yo lo decía en todas las entrevistas: 'Ojalá que hagan segunda parte'. Y si ya lo anunciaron en el Upfront yo me imagino que ya es oficial", comenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Actualmente, Brito está inmersa en la recta final de grabaciones de Mujer de nadie, melodrama que Univision transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, y que pone el foco de atención en los problemas actuales que sufren las mujeres en su día a día. Livia Brito Livia Brito, protagonista de Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION "Justamente es cómo las mujeres diariamente se enfrentan a este tipo de situaciones que son violencia física, violencia psicológica, bullying, problemas en el trabajo, con el sueldo… Y el tema de la novela es justamente cómo salir adelante y cómo enfrentar algo que le pasó a Lucía, cómo ella sale adelante después de enfrentar algo que la deja marcada", cuenta.

