Livia Brito graba promocionales de Minas de pasión, y más ¡de telenovela!

Telenovela Credit: Instagram (x2)

Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva listos para comenzar a grabar como protagonistas el nuevo melodrama de TelevisaUnivision, y más. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 7 imágenes!

Triángulo amoroso Minas de pasión Credit: Instagram Sylvia Sáenz

Sylvia Sáenz, quien interpretó a 'la peliteñida' en Betty en NY de Telemundo, conforma junto a Livia Brito y Osvaldo de León el triángulo amoroso principal del melodrama de TelevisaUnivision Minas de pasión. La telenovela que produce Pedro Ortiz de Pinedo se graba desde finales de mayo en México.

Graban promocionales Minas de pasión Credit: Instagram Minas de pasión

Hablando de Minas de pasión... Este jueves se grabaron los promocionales de esta esperada historia en la que también participan César Évora, Anette Michel, Alejandro Camacho y Cynthia Klitbo, entre un destacado elenco.

Galán a la vista Brandon Peniche

Brandon Peniche presume de cuerpazo durante las grabaciones del melodrama de TelevisaUnivision Nadie como tú, historia que protagoniza junto con la joven actriz mexicana Karla Esquivel. "El amor es como el mezcal, cuando te das cuenta lo tienes clavado en el corazón", fueron las palabras con las que compartió esta instantánea desde su perfil de Instagram.

Inicia la cuenta atrás Golpe de suerte Credit: Instagram Golpe de suerte

El próximo lunes 10 de julio iniciarán en México las grabaciones de Golpe de suerte, la nueva telenovela del productor de Mi fortuna es amarte y Mi camino es amarte que protagonizarán Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez.

Rostro de la maldad Elizabeth Álvarez Credit: Instagram Elizabeth Álvarez

Así lucirá Elizabeth Álvarez en la piel de Begoña, la villana de la telenovela de TelevisaUnivision Nadie como tú. La actriz mexicana graba en México este melodrama que protagonizan Karla Esquivel y Brandon Peniche.

Los Pérez Eduardo Yáñez Credit: Instagram Eduardo Yáñez

Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez están listos para iniciar el próximo lunes 10 de julio las grabaciones de la telenovela de TelevisaUnivision Golpe de suerte.

Nuevo look Eva Cedeño Credit: Instagram Eva Cedeño

Eva Cedeño interpretará a Miranda, uno de los personajes principales de la telenovela de TelevisaUnivision Golpe de suerte. "Días de pruebas. Ya falta menos para conocer a Mirandita", escribió la actriz mexicana junto a esta imagen que publicó desde su perfil de Instagram. Las grabaciones del melodrama inician el próximo lunes.

