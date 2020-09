Livia Brito da su versión sobre el protagónico de telenovela que perdió La actriz cubana desmintió a través de las redes sociales que el productor Juan Osorio le haya quitado el protagónico de su nuevo melodrama ¿Qué le pasa a mi familia? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A finales de agosto, el reconocido productor de Televisa Juan Osorio revelaba en una conferencia de prensa que había tomado la decisión de que Livia Brito no encabezara la nueva telenovela que está por comenzar a grabar en México, ¿Qué le pasa a mi familia?, por respeto al público debido el violento episodio que recientemente protagonizaron la actriz cubana y su pareja en una playa mexicana contra un paparazzi, a quien presuntamente golpearon. "Cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela, ella tenía sus asuntos que resolver y yo tenía que comenzar a grabar y por conveniencia al producto había que cambiar", explicó Osorio en declaraciones recogidas por el diario El Universal. "Creo que el público tiene mucho que ver con la decisión, acostumbro a respetar al público, a ustedes (la prensa), yo estoy en contra de la violencia y en contra de las expresiones no gratas. Yo quiero mucho a mi país, estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten el respeto a mi país". Image zoom Livia Brito Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La versión de Osorio, sin embargo, contrasta con la dada recientemente por Livia. De acuerdo a un comentario que hizo la actriz el pasado sábado en una publicación de Instagram de Univision en la que se publicitaba una nota sobre ‘actores que ya tenían el protagónico y se los quitaron’, habría sido la propia Livia la que habría rechazado protagonizar el proyecto por un motivo muy diferente a su reciente escándalo. "Yo desde que terminé Médicos no quería tomar proyecto. Decidí descansar un año. Le agradecí a Juan por la oportunidad y acordamos trabajar más adelante. Todo el éxito para esta producción y su elenco", escribió Livia. Image zoom Livia Brito Instagram Independientemente de si le quitaron el protagónico o no, la realidad es que la telenovela ahora será protagonizada por Ariadne Díaz, quien aceptó encabezar este proyecto que se estrenará a principios de 2021 en México tras dos años alejada de la televisión.

