¡Livia Brito confiesa qué famoso actor le ha dado los mejores besos de novela! La protagonista de La desalmada dio a conocer el nombre del galán que la dejó sin aliento en sus escenas de besos. "Yo dije, ¡ay Señor!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las actrices del momento. Su papel en La desalmada dejó al público encandilado con su personaje y su historia de amor. Y es que Livia Brito se dejó el alma en el papel de Fernanda, el cual disfrutó especialmente. Entre las muchas razones está la de haber trabajado con un equipazo de compañeros de lujo como José Ron, Marlene Favela o Marjorie de Sousa, entre otros muchos. Como protagonista de esta y otras historias a lo largo de su carrera, lo de besar a sus parejas en la ficción forma parte del guión. Es pura ficción pero eso no significa que no pueda opinar al respecto. Divertida y simpática como siempre, la actriz no tuvo reparo en responder a la pregunta de qué actor es quien mejor la ha besado últimamente y, algo que los espectadores se preguntan: ¿son los besos de novela con o sin lengua? Ocurría en el plató del programa Pinky promise. Allí le tocó responder a la pregunta del millón. Lejos de acobardarse, dio todos los detalles. "Tuve muy pocos besos (con él), pero besa super bien Lalo Santamaría, ¡muy bien! Él soñaba que me besaba, era una alucinación del personaje de Octavio y me tocó besarme con él y yo dije: '¡Ay Señor, besa muy bien!'. Lo recomiendo", dijo de lo más divertida. Además, ya metida en materia, reconoció que su pareja en esa misma telenovela, José Ron, también sacó buena nota en la asignatura de los besos. Livia Brito, José Ron y Eduardo Santamarina participan en la telenovela "La Desalmada", producción de José Alberto "El Güero" Castro que estrena el próximo 5 de julio por Las Estrellas en México y próximamente por Univision en Estados Unidos Livia Brito, José Ron y Eduardo Santamarina participan en la telenovela La Desalmada. | Credit: Mezcalent La pregunta incluía el caso contrario, ¿cuál fue su peor experiencia en este aspecto? Es decir, los besos más desastrosos. Para no herir sensibilidades, Livia no dijo quién pero sí en qué novela había sido. "Mi peor beso de telenovela fue en Triunfo del amor, que fue la primera telenovela que hice. Y en mi última telenovela, en La desalmada también yo decía: '¿Es en serio?'. Yo decía 'amigo, abre un poquito la boca', yo decía, tendré mal aliento. Era que tenía muchísima pena y ya después platicamos y me dijo 'es que me moría de pena, discúlpame'", recordó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un tema llevó al otro y los allí presentes terminaron hablando de si en esas escenas tan apasionadas había o no lengua en el pack de besos. Otra duda que aclaró sin pelos en la lengua, nunca mejor dicho. Mejores looks belleza Latin Grammy 2021 Credit: Shy McGrath/ WireImage "Son sin lengua. Es puro labio. Pero se siente cuando ponen los labios todo duros a cuando ya se relajan y sale bonito el beso", añadió la actriz de 35 años. Afortunadamente sus besos en la vida real son los mejores. La actriz cubana confesó que mantiene un feliz noviazgo desde hace 3 años con Mariano, un atractivo entrenador personal que le devolvió la ilusión en el amor.

