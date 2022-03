¡De La piloto a Mujer de nadie! Livia Brito y Arap Bethke vuelven a trabajar juntos en telenovela El actor es el antagonista de la nueva producción de Giselle González que protagoniza la actriz cubana junto con Marcus Ornellas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Arap Bethke Marcus Ornellas y Livia Brito; Arap Bethke | Credit: Mezcalent; Alejandro García Livia Brito comenzó a grabar la semana pasada en México como protagonista Mujer de nadie, la nueva telenovela de TelevisaUnivision en la que comparte créditos con Marcus Ornellas. Pero el actor de origen brasileño no será el único galán que tendrá la actriz cubana en la ficción. Brito, quien cuenta con cerca de siete millones de seguidores solo en Instagram, también compartirá set de grabación en este melodrama con un excompañero de trabajo: Arap Bethke, con quien hace cinco años trabajó en la también telenovela de Televisa La piloto. A tres años de su participación en la nueva versión de La usurpadora (2019), Bethke regresa a los foros de grabación de Televisa San Ángel para interpretar al antagonista de la nueva producción de Giselle González. "Estoy muy contento de volver a Televisa y Univision. Giselle González es una productora de gran calidad que reúne a elencos talentosísimos", expresó el actor a través de un comunicado de prensa que difundió recientemente su agencia de representación. Arap Bethke Arap Bethke | Credit: Alejandro García "Volver a compartir set con Livia también me emociona mucho. Vamos a tener una relación tormentosa que va a generar mucha polémica. Es una gran historia con mucho drama", agregó. La piloto Livia Brito, Arap Bethke y Juan Colucho en La piloto (2017) | Credit: TelevisaUnivision El actor de origen keniano, quien no pudo estar presente el pasado lunes en la misa de inicio de grabaciones de la telenovela por motivos de trabajo, dará vida en Mujer de nadie a Alfredo, quien en un inicio de la historia será pareja de Lucía Arizmendi, personaje interpretado por Brito. Arap Bethke Arap Bethke | Credit: Alejandro García SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama también contará con las actuaciones de Azela Robinson, Cynthia Klitbo, Verónica Merchant y la hasta ahora estrella de la cadena Telemundo, Carmen Aub.

