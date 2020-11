Close

¡Ya creció! La hija de Litzy en Señora Acero ¡ya tiene 7 años! La niña, quien perdió a su padre a pocos meses de haber nacido, tenía 3 añitos cuando participó en la exitosa superserie de Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Es muy despierta, inteligente y preciosa". Así describía en 2016 la actriz mexicana Litzy a Camila Arredondo, la carismática niña que interpretaba a su hija en la exitosa superserie de Telemundo Señora Acero. En ese momento, la pequeña tenía apenas tres años de vida y era la primera vez que formaba parte del elenco de una producción tan importante. Hoy en día, Camila, quien es hija de la actriz mexicana Carla Hernández, protagonista del también melodrama de Telemundo Rosa diamante, ya tiene 7 años –los cumplió este verano– y continúa siguiendo los pasos de su famosa mamá en el mundo de la interpretación. Image zoom Camila Arredondo, antes y ahora | Credit: Instagram Camila Arredondo Aunque ha dado un importante estirón desde que participó en Señora Acero, la talentosa niña sigue conservando su carita angelical, como muestran las imágenes que comparte su mamá a través de su perfil de Instagram, que ya cuenta con algo más de 40 mil seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Camila, quien es una niña muy risueña a la que le encanta jugar con su perrito Fridis, quedó huérfana de padre siendo apenas una bebé puesto que su progenitor, el actor mexicano Héctor Arredondo, perdió la vida en 2014 a causa de un cáncer de páncreas. Desde entonces, no hay cumpleaños o Día del Padre que la pequeña no recuerde a su progenitor ya que su madre se ha encargado de mantener viva su memoria. "Feliz día papi", escribió el pasado mes de junio en Instagram junto a una imagen en la que aparece la niña cuando era una bebé posando en compañía del fallecido actor. Arredondo solo pudo disfrutar de la pequeña durante sus primeros meses de vida ya que la muerte lo sorprendió en 2015 cuando apenas tenía 44 años de vida.

