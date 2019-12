Litzy regresa a la televisión tras un año ausente: "Ha sido un año de muchos cambios personales y laborales" La actriz mexicana protagoniza el primer episodio del unitario Decisiones que Telemundo estrena esta noche en horario estelar. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Telemundo estrena esta noche a las 9 p.m., hora del Este, en sustitución de El final del paraíso, la nueva temporada de su exitosa serie de antología Decisiones, unos ganan otros pierden con una protagonista de lujo: Litzy. A un año de su protagónico en la telenovela Al otro lado del muro, la actriz mexicana regresa a la cadena convertida en Rocío, la heroína del primer episodio del unitario. En entrevista exclusiva con People en Español, la intérprete de 37 años nos cuenta todos los detalles de su participación en esta historia y nos revela qué ha estado haciendo durante este último año en el que se ha mantenido alejada de la televisión. Regresas a Telemundo, ¿cómo te sientes?

Estoy muy contenta y muy agradecida con Telemundo por haberme tomado en cuenta para esta nueva etapa de Decisiones que es un programa icónico de la cadena que además está hecho con una gran producción de primer nivel con historias verdaderas donde toda la gente se podrá sentir identificada. Image zoom Litzy en Decisiones. Tu capítulo se llama El cazador, ¿qué nos puedes avanzar de la historia?

Mi personaje se llama Rocío y es una chica que está embarazada y quiere cruzar la frontera con el papá de su hijo para buscar un mejor futuro en Estados Unidos. A pesar de que sabe que es un riesgo decide tomarlo ya que en México siente que no tiene las mismas oportunidades, pero no se imagina las complicaciones que se va a encontrar en cuanto llega a la frontera. ¿Qué tanto de realidad tiene tu personaje?

Es completamente verdadero. Todos los que vivimos en Estados Unidos conocemos alguna historia como esta y creo que es importante que el público se vea reflejado en esta historia. Image zoom Litzy en Decisiones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hacía un año que no te veíamos en pantalla. Cuéntanos qué has estado haciendo durante todo este tiempo.

He estado dedicándome tiempo a mí, a mi casa, a mis animales, a mi familia y tuve la oportunidad de hacer un proyecto increíble en Colombia por varios meses. 2019 se acaba, ¿qué balance haces?

Este año para mí ha sido de reflexión, de muchos cambios personales y laborales, de retos y de salir de mi zona de confort. ¿Qué proyectos tienes para el 2020?

