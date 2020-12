Close

Litzy habla de su salida de Telemundo La actriz y cantante mexicana reconoce en entrevista con People en Español que necesitaba romper con su imagen de protagonista de telenovela. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras 8 años consecutivos perteneciendo a las filas de Telemundo, Litzy se encuentra viviendo actualmente una nueva etapa en su carrera como artista independiente. En entrevista exclusiva con People en Español, la inolvidable protagonista de exitosos melodramas como Amarte así, Frijolito y Una maid en Manhattan cuenta cómo quedó su relación con la cadena hispana y confiesa que necesitaba romper con la imagen de protagonista de telenovela que tenía. ¿Cómo estás afrontando esta nueva etapa en tu carrera? Siempre estaré agradecida con Telemundo. Ahora en esta nueva etapa de estar independiente he tenido oportunidades increíbles de seguir creciendo como actriz y trabajar en diferentes países y producciones también de primer nivel. ¿Con qué te quedas de esos 8 años en Telemundo? Sin duda alguna fue mi casa, donde me sentí valorada y pude crear una carrera en televisión sólida. Como dije antes estoy muy agradecida por tantos proyectos tan entrañables para mí y para el público. Image zoom Litzy | Credit: CORTESÍA ¿Cuál fue el proyecto más especial para ti? Uno de los más especiales fue Señora Acero, donde interpreté a Aracely, un personaje único que se robó mi corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Manual para galanes, tu primer proyecto fuera de Telemundo, interpretas a un personaje completamente diferente a lo que habías hecho hasta ahora, ¿necesitabas romper con la imagen de protagonista de telenovela? Sí, creo que era importante para mí mostrar mi rango como actriz, que no solo puedo ser la protagonista dulce, sino que puedo interpretar cualquier personaje siempre y cuando tenga algo que ofrecer más allá de ser la principal. Mariana en Manual para galanes tiene eso, es un personaje libre, auténtico y lleno de matices, a pesar de ser una comedia. Image zoom Litzy | Credit: Cortesía ¿Tienes planeado volver a grabar una telenovela pronto o por el momento no es algo que esté en tus planes? Estoy grabando actualmente una serie de Netflix con un personaje también muy distinto y eso me tiene emocionadísima. Pronto podré contarles más sobre esta serie.

