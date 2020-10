Close

La sustituta de Elizabeth Álvarez en ¿Qué le pasa a mi familia? Lisette Morelos será la encargada de dar vida al personaje que en un inicio iba a interpretar la esposa de Jorge Salinas dentro de la nueva telenovela del productor Juan Osorio. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La negociación de José Ron con Televisa para protagonizar la nueva telenovela del productor Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?, no llegó a buen puerto; pero tampoco la de Elizabeth Álvarez. La actriz, que semanas atrás había sido confirmada como parte del elenco de esta historia, anunció este lunes que finalmente no participará en el melodrama. "Fue una cuestión de la negociación y nada más, pero el personaje es una belleza y la historia va a ser un éxito”, reveló la actriz al programa mexicano de radio Todo para la mujer. El personaje que el productor había ofrecido en un inicio a la esposa de Jorge Salinas ahora será interpretado por la también actriz mexicana Lisette Morelos, cuya participación fue confirmada este lunes durante la sesión de lectura que llevó a cabo la producción de Osorio. Image zoom Lisette Morelos y Elizabeth Álvarez Mezcalent (x2) "Estoy emocionada. Este es un personaje muy bonito. Jamás había hecho una presentadora de televisión, entonces es una emoción muy grande y un reto también", expresó Lisette durante el evento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ¿Qué le pasa a mi familia? la intérprete de 42 años será pareja del personaje que interpretará Julián Gil, quien dará vida a uno de los galanes maduros de la historia. Image zoom Julián Gil Mezcalent "Estoy feliz porque es un gran proyecto. Ya quiero empezar a grabar", dijo por su parte Gil. Con Eva Cedeño y Mane de la Parra como protagonistas, ¿Qué le pasa a mi familia? narra la historia de Doña Luz (Diana Bracho), una viuda con tres hijos que recibe un diagnóstico de cáncer terminal y decide tomar medidas extremas para volver a unir a sus hijos adultos y enseñarles una lección. Estos, absortos en su trabajo y ambiciones personales, se han distanciado de su madre y quieren que les herede en vida el terreno en que están su casa y restaurante. Ella, quien sabe que no le queda mucho tiempo, los enjuicia para obligarlos a cambiar y dejarles la mejor herencia que una madre les puede dar: la unión entre hermanos.

Close Share options

Close Close Login

Close View image La sustituta de Elizabeth Álvarez en ¿Qué le pasa a mi familia?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.