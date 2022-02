El error que Leticia Calderón evitó que saliera al aire en una de sus telenovelas "Corrí con la productora y le dije: 'Esto que estamos diciendo en televisión está mal, no podemos decirlo'", rememoró la actriz mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leticia Calderón Leticia Calderón | Credit: Mezcalent Si algo ha llevado a Leticia Calderón a convertirse en uno de los rostros más respetados y admirados de su generación dentro del medio de la actuación es la preparación que le dedica a cada uno de los personajes que interpreta. La actriz mexicana, que ha dado vida a inolvidables villanas en exitosas telenovelas de Televisa como En nombre del amor y Amor bravío, no se conforma solo con lo que dice un libreto, sino que va más allá e investiga en profundidad. Esto hizo que Calderón se percatara hace muchos años de un grave error que cometieron las escritoras en uno de sus melodramas respecto a la forma de abordar la trama de su personaje. Leticia Calderón Leticia Calderón | Credit: Mezcalent Así lo reveló meses atrás la madre de Luciano y Carlo en una amena conversación que mantuvo con la actriz Dacia Arcaraz en su canal de YouTube 'Sin secretos con Dacia'. "Hice una doctora y en el texto decía que estábamos contagiados por paludismo y de repente fui a investigar y el paludismo no se contagia y no hay una vacuna contra el paludismo, entonces corrí con la productora y le dije: 'Oye, esto que estamos diciendo en televisión está mal, no podemos decirlo'", rememoró Calderón, quien cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram. Leticia Calderón Leticia Calderón | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz explicó que la problemática que se había planteado para su personaje no tenía sentido ya que se suponía que se tenía que quedar en cuarentena "y no era real". "Muy responsable la productora dijo: 'Voy a cambiarlo ahorita, gracias por decírmelo, aunque era obligación de las escritoras […]'", detalló Calderón.

