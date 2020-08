Más de dos millones de televidentes (P2+) han seguido cada noche por las pantallas de Univision la tierna y entrañable historia de 'Nico', un niño adoptado enfermo de leucemia que comienza a entablar una relación con su padre biológico, Pedro (José Ron), a raíz de su enfermedad, en la exitosa telenovela mexicana Te doy la vida, melodrama que llega este lunes a su gran final a las 8 p.m., hora del Este.

Detrás de este personaje se encuentra Leonardo Herrera, un carismático actor infantil que ha logrado cautivar al público con su talento y ternura. "A mí me gustó interpretar a Nico porque fue muy divertido, es ser niño y no tienes que hacer otra cosa más que ser niño", cuenta con la inocencia propia de su edad a People en Español Herrera, quien acaba de graduarse de la Escuela de Educación Artística de Televisa (CEA). "Lo más divertido fue cuando bailé. Eso fue algo muy padre que yo nunca me imaginé. Dije ‘órale Nico puede bailar y todavía con esa enfermedad".

Image zoom Leonardo Herrera es Nico Cortesía TELEVISA

¿Cómo fue tener como papá a José Ron? ¿Te daba muchos consejos?

Sí fue divertido trabajar con José Ron porque es muy buen compañero de trabajo, es muy lindo. Y sí me ha dado muchos consejos. Si yo no podía llorar en las escenas él ponía agua aquí o me ponían gotitas. Me daba muchos consejos. Es muy lindo de verdad.

¿Te resultaba difícil aprenderte lo que tenías que decir en las escenas?

Para mí sí fue un poquito difícil porque luego había veces que no me los podía aprender todo porque había unos que eran más largos y unos más cortos. Pero también la gente de producción me ayudaba a leer los libretos y ya me lo aprendía y quedaba la escena.

¿Qué te gustaba hacer entre escena y escena?

Entre las escenas yo a veces jugaba, a veces no. Si estaba Ara [Gabriela Villaseñor] por ahí me iba y bailaba con ella y si no estaba veía mi tablet. Si estaba en foro me llevaba algo para ver si jugábamos a aventárnoslo mi mamá y yo y si estaba en locación, en el camper pues no se puede jugar tanto entonces veía la tablet normalmente.

¿Te pareces mucho a Nico?

Yo digo que no me parezco tanto porque a Nico le gustan los coches, a mí más o menos; a Nico le gusta dibujar, a mí más o menos. Yo soy más activo, más pila y Nico es más tranquilo porque está enfermo. Pero en lo que sí me parezco es que les gusta el fútbol, les gustar ser portero y le van al mismo equipo. Y también que hace muchas preguntas, soy bien preguntón también (ríe).

Image zoom Leonardo Herrera, Eva Cedeño y José Ron Instagram José Ron

¿Te gusta estudiar? ¿Cómo haces con la escuela cuando estás grabando?

Sí, sí estudiaba mucho. Cuando tenía espacios libres en las escenas con mi mamá me daba tiempo de hacer tareas. Hacemos todo lo que podemos para ponernos al corriente en la escuela.

¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?