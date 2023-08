León Peraza, la pareja de África Zavala que triunfa como villano en Univision El actor venezolano interpreta a Aldo en la telenovela Tierra de esperanza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tierra de esperanza se ha posicionado desde su estreno en el gusto del público. La telenovela que protagonizan Carolina Miranda y Andrés Palacios y que Univision transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, cuenta con varios villanos que buscan separar a la pareja protagónica, entre ellos Aldo Cisneros, el prometido de María Teresa (Miranda), un hombre interesado que se compromete con ella con la esperanza de tener una vida acomodada. Detrás de este personaje se encuentra el actor venezolano León Peraza, quien es pareja de la actriz mexicana África Zavala, con quien tiene un hijo, León. "Aldo es sumamente ambicioso, muy interesado. Es capaz de hacer lo que sea por obtener lo que quiere, por lograr sus objetivos", contaba en una entrevista para el programa Cuéntamelo ya! León Peraza León Peraza es Aldo Cisneros en Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision El personaje ha supuesto un reto para el actor ya que es completamente opuesto a él. "Aldo es en muchas cosas lo contrario a León. León es un hombre más relajado, me encanta la playa, me encanta la naturaleza, y Aldo es un tipo citadino completamente, es muy interesado", señaló Peraza, quien cuenta con algo más de 150 mil seguidores en Instagram. León Peraza León Peraza y Carolina Miranda en una escena de Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision El venezolano ha ido ganando cada vez más protagonismo en la pequeña pantalla, hasta el punto de antagonizar actualmente el melodrama más visto tanto en Estados Unidos como en México. "México para mí es mi hogar, México es mi vida en este momento", aseveró. "Me ha regalado muchas bendiciones. Desde que llegué me abrieron los brazos y me ha dado muchos logros, muchas bendiciones, muchas cosas espectaculares. Ha sido una maestría de vida, un aprendizaje. Me encanta vivir y bueno mi hijo es mexicano, mi mujer es mexicana…". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor es un amante del ejercicio físico y la naturaleza, como se puede apreciar a través de las diferentes imágenes que comparte desde su perfil de Instagram. León Peraza León Peraza | Credit: Instagram León Peraza León Peraza León Peraza | Credit: Instagram León Peraza Aunque, sin duda, el gran motor de su vida es su hijo, con quien se deja ver frecuentemente en las redes sociales y quien acaba de cumplir 3 añitos. León Peraza León Peraza y su hijo | Credit: Instagram León Peraza León Peraza León Peraza y su hijo | Credit: Instagram León Peraza El actor también presume en las redes de la compañía de su pareja, la actriz mexicana África Zavala, con quien protagoniza TikToks de lo más divertidos. No dejes de ver a León Peraza como Aldo en Tierra de esperanza de lunes a viernes por Univision a las 9 p. m., hora del Este.

