Laura Vignatti explota contra la manera de proceder en redes sociales de Mi marido tiene más familia: "No me aguanté, lo dije y ‘la cag*é’"

Laura Vignatti, quien interpreta a Daniela en Mi marido tiene más familia (Univision), incendió este lunes las redes sociales al expresar públicamente su descontento por una publicación que se compartió desde el perfil de Instagram oficial de la telenovela ya que a la actriz de origen argentino no le pareció bien que si se estaba hablando de algo que le sucedía a su personaje se mencionara sin venir a cuento a la pareja homosexual de la historia, conformada por Aristóteles y Temo, que tanto éxito está teniendo actualmente en México.

“¿Una pregunta? ¿Qué tiene que ver sorpresa Aristemo aquí? ¿Por qué siempre mezclan todo?”, se quejó Vignatti.

Instagram Mi marido tiene mas familia

El comentario de la actriz generó una ola de críticas en las redes sociales ya que fueron muchos los seguidores de la telenovela que creyeron que la intérprete estaba molesta y celosa de le que dieran tanto protagonismo a la historia homosexual en detrimento de la suya.

Tras la controversia generada y con el objetivo de aclarar lo sucedido, Vignatti optó por hacer este martes una transmisión en vivo.

“En realidad no fue algo que pasó ayer, viene pasando desde hace meses y explotó todo ayer y es momento como de hablar y que entendamos las cosas todos y para estar mejor porque es un proyecto que queremos muchísimo”, comenzó diciendo Vignatti.

“Yo les quiero dejar claro que en ningún momento he estado ni en contra de ningún fanclub, ni en contra de ningún actor ni en contra de ningún personaje. Mi comentario de ayer no fue atacando a nadie de ustedes, fue un comentario hacia la novela, hacia la persona igual que maneja la novela o hacia esa publicación porque ya ha pasado en otras ocasiones que mezclan cosas y en ese momento me tocó a mí y lo puse y ya lo solté”, explicó Laura.

“Sabía que si yo decía algo igual iba a provocar esto, no me imaginé que tanto, pero lo sabía. Pero no me aguanté, lo dije y lo tenía que decir y lo hice y ‘la cag*e’”, agregó.

La actriz también pidió parar la guerra que existe en redes sociales entre los seguidores de las parejas conformadas por Daniela y Gabriel y Aristóteles y Temo.

“Jamás me van a ver que yo critique o escriba algo de algún actor, de algún compañero o de un personaje… No. Si pienso algo lo digo, pero no así de atacando”, dejó claro.

Mi marido tiene más familia se transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, por Univision.