Soy de un pueblo muy, muy pequeño de Argentina que se llama Videla. Mi infancia la recuerdo con mucha felicidad y nostalgia. Me gustaba mucho ir a la escuela, hacer la tarea, forrar los cuadernos con mi mamá cuando empezaban las clases, jugar con mis amigos, con mis hermanos… Al vivir en un pueblo éramos muy libres, podíamos jugar en la calle, andar en bici… Ayudaba a mi mamá con las tareas de la casa, ella trabajaba mucho y se dividía en 20 mil para hacer todo y atendernos a los 4. ra muy activa, estudiosa, alegre y responsable pero también muy traviesa, era la que siempre armaba las bromas, o travesuras o la que defendía a mis amigas en la escuela y siempre me terminaba metiendo en problemas, tanto que siempre que pasaba algo sin saber me culpaban a mi (risas). A los 12 años que acabé la primaria me fui a vivir a casa de mis abuelos a San Justo, una ciudad a 20 km pequeña también, para estudiar la secundaria, nuevos amigos, nueva escuela. Fue difícil al principio, pero me fui adaptando y también fueron unos años maravillosos, con cosas difíciles que superar y tener que salir adelante como todo en la vida, pero me quedo con muchas cosas buenas y mucho aprendizaje. Convivir con mis abuelos y adaptarnos no fue nada fácil, y más en la edad en la que estaba y que ellos tenían, pero fueron mis segundos papás y siempre estaré agradecida con ellos por todo lo que me dieron. No fue fácil a la vez estar alejada de mi familia, aunque iba algún fin de semana y en vacaciones. Nunca faltaba a la escuela, para mí siempre ha sido lo más divertido, y donde pasaba los mejores momentos. Tengo muy lindos recuerdos de mi infancia y adolescencia, ahora diciendo todo esto me entra la tristeza, el tiempo pasa muy rápido y aunque voy cada año a Argentina, extraño mucho a mi familia y es muy difícil estar lejos y sola.